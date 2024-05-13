«Украину не будет смысла восстанавливать»: Столтенберг сделал шокирующее заявление

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Украину не будет смысла восстанавливать, если она проиграет в конфликте с Россией. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в рамках молодежного саммита Североатлантического альянса.
«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил Столтенберг.
Однако он подчеркнул, что сейчас главной задачей являются регулярные поставки вооружения Украине. Тогда НАТО поможет Украине восстановить институты безопасности и вступить в альянс.
Ранее Столтенберг также заявлял, что доверие Украины к союзникам, включая страны-участницы НАТО, пошатнулось из-за задержек в поставках оружия.
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Элина Позднякова