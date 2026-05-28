ЕС становится военно-политическим антироссийским блоком, заявил Шойгу

Европейский союз стремительно милитаризируется и превращается в военно-политический блок, направленный против России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на первом Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.





По его словам, в Европе, по «германским лекалам» 1930-х годов, началась массированная информационная обработка населения в ключе подготовки к большой войне. Политик напомнил о намерении Брюсселя направить свыше 800 миллиардов евро на укрепление наступательных возможностей ЕС.

«Это происходит на фоне милитаризации Европейского союза, ставшего полноценным военно-политическим блоком антироссийской направленности», — сказал Шойгу.