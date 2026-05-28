Шойгу заявил о росте интереса африканских стран к сотрудничеству с Россией

28 мая 2026, 19:24

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

Страны Африки выражают повышенный интерес к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на первом Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.





По его мнению, интерес «подогревается» последними геополитическими событиями. Многие государства, как утверждает политик, увидели, что наличие военных баз на их территории не является гарантией защиты от ударов. Он подчеркнул, что события в Персидском заливе наглядно показали, к каким последствиям могут привести подобные действия.

«Что такое для Африки дефицит продовольствия — об этом говорится каждый год, мы это видим. Это десятки миллионов человек, которые голодают. Это естественным образом повлияет на ситуацию», — добавил он.