Шойгу заявил о росте интереса африканских стран к сотрудничеству с Россией
Страны Африки выражают повышенный интерес к сотрудничеству с Россией в сфере безопасности. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на первом Международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье.
По его мнению, интерес «подогревается» последними геополитическими событиями. Многие государства, как утверждает политик, увидели, что наличие военных баз на их территории не является гарантией защиты от ударов. Он подчеркнул, что события в Персидском заливе наглядно показали, к каким последствиям могут привести подобные действия.
«Что такое для Африки дефицит продовольствия — об этом говорится каждый год, мы это видим. Это десятки миллионов человек, которые голодают. Это естественным образом повлияет на ситуацию», — добавил он.Ранее Шойгу рассказал, что на Украине идет «масштабный возврат» населения к русскому языку, а самым популярным запросом там в Google 9 мая стал «Парад Победы».