Небензя пригрозил Западу последствиями конфискации активов РФ

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия задействует все доступные инструменты, если западные страны перейдут от угроз к действиям и решатся конфисковать ее активы. Об этом пишет РИА Новости.
Помимо этого, Небензя отметил, что Москва рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как «грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов».
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева не является кражей. Йеллен объяснила, что российские активы были заморожены и находятся на международной платформе Euroclear в Бельгии, поэтому говорить о краже неуместно.
После начала СВО западные страны заморозили активы центрального банка России примерно на €260 млрд. Из них более двух третей находятся в бельгийском Euroclear. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Киева не является кражей. Йеллен объяснила, что российские активы были заморожены и находятся на международной платформе Euroclear в Бельгии, поэтому говорить о краже неуместно.
После начала СВО западные страны заморозили активы центрального банка России примерно на €260 млрд. Из них более двух третей находятся в бельгийском Euroclear. Ежегодно эти активы могут приносить €3-5 млрд прибыли.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова