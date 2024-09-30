ЕС выделит помощь в виде 10 миллионов евро пострадавшим ливанцам

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Европейская комиссия (ЕК) объявила о выделении 10 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи гражданам Ливана, пострадавшим в результате конфликта между боевой группировкой «Хезболла» и Израилем. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
Европейский комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что ливанский народ «подвергается крайнему насилию». Он добавил, что «невинные мирные жители расплачиваются за конфликт» между «Хезболлой» и Израилем.
Комиссар подчеркнул, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право. Также он добавил, что срочная гуманитарная помощь предназначена для удовлетворения самых насущных потребностей.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что около миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских авиаударов. По его словам, эта цифра составляет одну шестую часть населения страны.
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Комиссар подчеркнул, что все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право. Также он добавил, что срочная гуманитарная помощь предназначена для удовлетворения самых насущных потребностей.
Ранее премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что около миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома в результате израильских авиаударов. По его словам, эта цифра составляет одну шестую часть населения страны.
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Александр Климов