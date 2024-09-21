Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев пока что не получил ни от США, ни от Британии разрешения на использование ракет большой дальности по территории России. Об этом информирует агентство УНН.
При этом предводитель киевского режима утверждает, что ранее Украина не применяла дальнобойное оружие на территории РФ. Согласно информации источника, Зеленский отметил готовность трех пунктов «мирного плана Киева» по урегулированию конфликта.
По словам президента Украины, не может быть окончания боевых действий «без одной из сторон».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что предложение снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По словам президента Украины, не может быть окончания боевых действий «без одной из сторон».
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что предложение снять существующие ограничения на удары дальнобойным ракетным оружием по российской территории является безумием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова