В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

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Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua.
По его словам, все операции, запланированные Киевом, необходимо реализовать. Примечательно, что Умеров утвердительно ответил на вопросы о том, имеются ли в виду операции за пределами Украины с использованием дальнобойного оружия.
Украинский министр заключил, что на сегодняшний день Киеву крайне необходима поддержка союзников.
Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Украинский министр заключил, что на сегодняшний день Киеву крайне необходима поддержка союзников.
Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова