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В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием

Умеров: ВСУ планируют применить дальнобойное оружие вне Украины в 2025 году
25 сентября 2024, 15:10
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Украина запланировала на 2025 год операции за пределами страны. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью изданию LB.ua.
По его словам, все операции, запланированные Киевом, необходимо реализовать. Примечательно, что Умеров утвердительно ответил на вопросы о том, имеются ли в виду операции за пределами Украины с использованием дальнобойного оружия.

Украинский министр заключил, что на сегодняшний день Киеву крайне необходима поддержка союзников.



Ранее сообщалось, что украинские власти не смогли убедить США снять ограничения на удары по РФ западными дальнобойными ракетами. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар
25 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/Faustino Carmona Guerrero

Украинский дрон атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника начался пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы. Также уточняется материальный ущерб, нанесённый украинским дроном.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали четыре населённых пункта в регионе. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Вязовое, городе Шебекино и поле в Грайвороновском районе, где дрон ударил в комбайн.

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ФСБ поймала пособника СБУ под Херсоном за экстремистские акции
ТАСС: ФСБ задержала жителя Алешек под Херсоном за экстремистские акции для СБУ
25 сентября 2024, 14:47

Фото: iStock/irene_rebrova

В Херсонской области сотрудники ФСБ поймали жителя города Алешки, которые по заданию от СБУ совершал экстремистские акции. Об этом сообщает ТАСС. По информации ведомства, мужчину завербовали 17 лет назад — в 2007 году.
Отмечается, что на протяжении этого времени он поддерживал связь с СБУ, а когда началась СВО начал проводить экстремистские акции в Херсонской области.

Правоохранители возбудили в отношении экстремиста уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд сократил на полгода, до 25,5 лет, срок тюремного заключения агента СБУ Ивана Недильского по делу о терактах в Подмосковье и госизмене.

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Зеленский в ООН призвал «принудить» Россию к миру
Зеленский призвал принудить Россию к миру во время выступления на Совбезе ООН
25 сентября 2024, 14:09

Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» РФ к миру. Выступление опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский отметил, что в настоящее время мирных переговоров о завершении конфликта недостаточно. По его мнению, Россия якобы является нарушителем устава международной организации и единственным «агрессором».

Предводитель киевского режима утверждает, что конфликт не завершится из-за того, что «кто-то устал от войны» или от территориальных уступок со стороны Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В спецназе «Ахмат» раскрыли тактику ВСУ в Курской области
Боец «Ахмата» Аид: ВСУ применили четыре тактики в курском приграничье
25 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/Olena_Z

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что ВСУ применили четыре тактики во время вторжения в курское приграничье.
ВСУ следовали тактикам «цветок», «механизированный кулак», малых групп и «гармошки». Аид пояснил, что тактика «цветок» представляет собой закрепление на местности, а после распространение по окрестным районам, словно распускающийся цветок.

По его словам, в первый день на Суджанском направлении российские бойцы уничтожили 39 единиц вражеской бронетехники.

«Это не какие-то пикапы или «буханки». Это боевые бронемашины. БМП, танки иностранного производства, Marder, Stryker, Bushmaster.
Количество залпов РСЗО доходило до 15 пакетов в день — они высыпали на одном узком участке. Два раза потом применяли газ. Ребята до сих пор некоторые в токсикологии под наблюдением», — рассказал «Аид» в беседе с RT.

Он отметил, что в начале вторжения в курское приграничье боевики ВСУ чувствовали себя безнаказанно. Позже они начали отказываться от продвижения и просили психолога, это можно было слышать из перехваченных разговоров.

Таким образом, «Аид» заключил, что ВСУ пошли ва-банк в Курской области, бросив серьезные силы для нападения на российский регион.

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#солдат
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Статус ветерана и забота о семьях: как государство помогает участникам СВО
25 сентября 2024, 13:36

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы российской армии продолжают выполнять цели и задачи спецоперации на Украине. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий. Настоящий патриот сегодня — это тот, кто не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой Родины.
В настоящее время Родина как никогда нуждается в них, и в критический для государства момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких и, конечно, свое Отечество, ведь это долг и обязанность каждого гражданина.

В то время, как военнослужащие защищают свою страну в зоне специальной военной операции на Украине, государство защищает их семьи. Государство помогает обеспечить участников спецоперации бюджетными местами для обучения детей в лучших вузах страны, предоставляет льготную ипотеку, а также различные гарантии. Например, дети участников СВО могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, их отправляют в детские оздоровительные учреждения. Сам боец получает статус ветерана боевых действий с последующими привилегиями.

Важно подчеркнуть, что труд российских военных достойно оплачивается. При заключении контракта от государства и региона ​военнослужащему выплачивается не менее 800 тысяч рублей. Также при выполнении ​боевых задач солдат ​ежемесячно получает от 210 тысяч рублей. ​Присутствуют и дополнительные стимулирующие выплаты.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: 7 495 990 7777

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Российские войска зашли в Угледар
Глава ДНР Пушилин: боевые действия уже идут в самом Угледаре
25 сентября 2024, 13:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боевые действия уже идут в самом Угледаре в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин на эфире «Соловьев Live». По его данным, в город зашла 29-я армия.
«Уже в самом Угледаре мы видим боевые действия, 29-я армия вчера продемонстрировала все это в режиме реального времени», — рассказал он.
Пушилин отметил, что для Донецкой Народной Республики крайне важно освобождение Угледара, чтобы ВСУ оказались лишены всех возможностей устраивать обстрелы.
«Мы ждем, когда наши Вооруженные силы полностью заблокируют все возможности противника доставать (обстрелами — прим.ред.)», — подчеркнул глава республики.
Он также добавил, что ВС РФ серьезно продвигаются на Угледарском направлении в сторону Курахово.

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Боевик ВСУ сдался в плен под Курском после суток в подвале с трупом сослуживца
25 сентября 2024, 12:52

Фото: iStock/Aleksandr Zyablitskiy

Боевик ВСУ сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале рядом с трупом сослуживца. Об этом рассказал боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным Адигам в беседе с ТАСС. По его словам, украинец сдался во время штурма села Борки в Суджанском районе, где в течение двух суток наступали ВС РФ.
«Бойцы «Пятнашки» предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — приводят в агентстве слова собеседника.
Адигам также добавил, что вместе с украинскими военными в Курской области находятся много наемников из Латвии и Польши, а в телефоне одного из пленных нашли секретные карты с позициями ВСУ и иностранных солдат.

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Курская земля усеяна трупами наёмников и солдат ВСУ
Военкор Хадая: курское приграничье усеяно трупами наёмников и солдат ВСУ
25 сентября 2024, 12:35

Фото: iStock/N-sky

После освобождения села Борки в Суджанском районе Курской области российские военные продолжают контрнаступление в районе Плёхова, чтобы выйти к госгранице. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.
По его словам, ВСУ несут тяжёлые потери. При этом украинские боевики пытаются сбежать со своих позиций, кто-то сдается в плен. Разведданные указывают на истощение сил противника в курском приграничье.

«Помимо трупов иностранных наёмников, здесь повсюду лежат трупы украинских солдат, отправленных на фронт на российскую территорию. Времени для их захоронения сейчас нет, так как наступление продолжается», — рассказал Хадая.

Таким образом, российское контрнаступление продолжается. В частности силами подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, заключил он.

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ВС РФ освободили Острое и Григоровку в ДНР
25 сентября 2024, 12:20

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Острое и Григоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что под контроль населённые пункты взяли военные из подразделения «Южной» группировки российских войск.

В ходе своих наступательных действий бойцы поразили формирования 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ, а также 119-й бригады территориальной обороны в районе Николаевки, Константиновки и Курахова в ДНР.

Ранее в этот день глава ДНР Денис Пушилин сообщил о взятии под контроль Украинска.

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