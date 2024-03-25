ЕС выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом

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Европейский союз выразил готовность сотрудничать с Россией в борьбе против терроризма в случае, если Москва сделает ЕС соответствующее предложение.
Такое заявление высказал официальный представитель внешнеполитической службы объединения Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
Дипломат уточнил, что Евросоюз приостановил любое сотрудничество с Россией. Но несмотря на это, он решительно не поддерживает теракт в «Крокус Сити Холле».
По словам Стано, если представители Росссии выступят с заслуживающим доверие предложением, и если они будут соблюдать все международные правила, то европейские страны вряд ли откажут. Также он сообщил, что альянс Евросоюз не видит признаков участия Украины в совершении террористского акта в Подмосковье и отрицает заявления о причастности Киева к происшествию.
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Дипломат уточнил, что Евросоюз приостановил любое сотрудничество с Россией. Но несмотря на это, он решительно не поддерживает теракт в «Крокус Сити Холле».
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Дана Игумнова