МИД РФ выразил демарш США из-за планов расширить границы континентального шельфа

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РФ не одобряет объявленные США в декабре прошлого года внешние границы континентального шельфа за пределами 200 морских миль от исходных линий, передают в МИД России.
В МИД РФ уточнили, что в период времени с 18 по 29 марта в Кингстоне (Ямайка) организована сессия совета Международного органа по морскому дну, нацеленная, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, контролировать действия стран в глубоководном районе морского дна на территориях, не поподающих под действия национальной юрисдикции прибрежных государств.
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