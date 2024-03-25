Киргизов призвали временно отказаться от поездок в Россию

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МИД Киргизии призвал своих граждан временно отказаться от поездок в Россию.
«В связи с произошедшим 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" терактом, а также с введением на всей территории России усиленных мер безопасности и антитеррористической защищенности, МИД рекомендует гражданам временно воздержаться от поездки на территорию России», — говорится в сообщении МИД Киргизии.
Уточняется, что не стоит ехать в Россию до тех пор, пока там не снимут дополнительные меры безопасности. При этом тем, кто давно запланировал свою поездку рекомендовали проверить нет ли ограничений на въезд в Россию на сайте МВД РФ.
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