Дипломат рассказал, как будут бороться с мигрантами после теракта в «Крокусе»

Фото: istockphoto/vichinterlang
Дополнительные меры в области миграционной политики на фоне недавних событий в «Крокус Сити Холле» были бы логичными.
Такое мнение высказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1».
Экс-дипломат предположил, что после террористического акта усилится работа в сфере миграции, в том числе и по линии спецслужб. Наверняка будет проведён тщательный анализ недостатков, существующих в этой области, которых немало, уверен эксперт. В Россию прибывает огромное количество мигрантов и в этой сфере необходимо наладить должный контроль за их приездом и пребыванием в стране, считает Корчмарь.
Среди приезжих обязательно будут проведены дополнительные внеплановые проверки, по результатам которых часть из них может быть депортирована, продолжил дипломат. Это связано с тем, что при таком массовом наплыве в страну иностранной рабочей силы повышается и уровень нелегальной миграции, и часть мигрантов находятся в России, не имея на это права, пояснил он.
Бывший посланник считает, что необходимо уделять повышенное внимание работе с этническими диаспорами, которые оказывают заметное влияние на своих земляков, проживающих в России. Они могут помочь российским спецслужбам информацией о возможном возникновении в среде мигрантов группировок экстремистского толка.
Общая ситуация с миграцией в России очень непростая. Только постоянная и тщательная работа в сфере миграции, наблюдение, контроль и профилактика помогут предотвратить возникновение каких-либо межнациональных конфликтов или трагедий, подобных той, что произошла в «Крокусе», сказал в заключение Василий Корчмарь.
Читайте также:
Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции
Экс-дипломат предположил, что после террористического акта усилится работа в сфере миграции, в том числе и по линии спецслужб. Наверняка будет проведён тщательный анализ недостатков, существующих в этой области, которых немало, уверен эксперт. В Россию прибывает огромное количество мигрантов и в этой сфере необходимо наладить должный контроль за их приездом и пребыванием в стране, считает Корчмарь.
Бывший посланник считает, что необходимо уделять повышенное внимание работе с этническими диаспорами, которые оказывают заметное влияние на своих земляков, проживающих в России. Они могут помочь российским спецслужбам информацией о возможном возникновении в среде мигрантов группировок экстремистского толка.
Общая ситуация с миграцией в России очень непростая. Только постоянная и тщательная работа в сфере миграции, наблюдение, контроль и профилактика помогут предотвратить возникновение каких-либо межнациональных конфликтов или трагедий, подобных той, что произошла в «Крокусе», сказал в заключение Василий Корчмарь.
Читайте также:
Теракт в Красногорске связали с деятельностью «Русского добровольческого корпуса»
Озвучена сумма гонорара за теракт в «Крокус Сити Холле»
В Котельниках по просьбам жителей провели рейды по пресечению нелегальной миграции
Александр Бойцов