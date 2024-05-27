ЕС включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека»

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Евросоюз включил 19 человек и ФСИН в режим санкций против РФ «за права человека». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что новый режим вступил в силу в понедельник, 27 мая текущего года. В санкционный попали судьи Верховного суда, столичных судов, Томска, Владимирской области, сотрудники МВД и СК РФ.
Уточняется, что всего ЕС ввел ограничения в отношении 1706 физических и 419 юридических российских лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe.
Напомним, 17 мая Европейский союз ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В Еврокомиссии заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».
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Уточняется, что всего ЕС ввел ограничения в отношении 1706 физических и 419 юридических российских лиц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз по предложению Чехии принял решение ввести санкции против политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского и чешского портала Voice of Europe.
Напомним, 17 мая Европейский союз ввел санкции в отношении «Известий», «РИА Новости» и «Российской газеты». В Еврокомиссии заявили, что «область применения этого положения выходит за рамки простого телевещания».
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Екатерина Коршунова