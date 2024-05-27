В ЕС утвердили новый режим санкций против РФ

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Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что главы МИД стран ЕС приняли новый санкционный режим в отношении РФ в связи с «нарушениями прав человека». Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в Брюсселе сегодня проходит заседание глав МИД стран Евросоюза. Принят новый режим санкций для наказания за нарушения прав человека в РФ после смерти Алексея Навального*.
Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, 16 февраля в УФСИН ЯНАО сообщили о смерти Алексея Навального*. По словам представителей ведомства, заключённому стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На помощь политику была экстренно вызвана бригада скорой помощи. Медики провели реанимационные мероприятия, однако, спасти жизнь Навального* не удалось.
США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Дарья Осипова