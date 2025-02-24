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ЕС ввел санкции против Михаила Галустяна и Юлии Барановской

Михаил Галустян (Фото: Телеграм: @galustyanmichael)

Михаил Галустян (Фото: Телеграм: @galustyanmichael)

В рамках 16-го пакета санкций, введенных Евросоюзом против России, ограничения коснулись 48 физических лиц. В их числе оказались российский актер и комик Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, сенатор от Крыма и шахматист Сергей Карякин, председатель совета директоров компании «Мечел» Игорь Зюзин, генеральный директор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, а также владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Среди других попавших под санкции физических лиц можно отметить сенатора от Астраханской области Андрея Деркача, директора по особым поручениям «Ростеха», мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко, блогера и медиа-менеджера Кристину Потупчик, акционера Уральской горно-металлургической компании Игоря Кудряшкина, главу холдинга «Ленинец» Анатолия Турчака, а также генерального директора выставки достижений «Россия» Наталью Виртуозову. В список также вошли генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, глава ОАК Вадим Бадеха, бизнесмен Альберт Авдолян и олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Кроме того, под санкции попала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) за реализацию программы «Время героев», направленной на поддержку участников спецоперации на Украине. В числе юридических лиц в санкционном списке также значатся Черноморский банк развития и реконструкции и криптовалютная биржа Garantex.

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#россия
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#рф
В США оценили подход нового канцлера Германии к России
Politico: новый канцлер Германии Мерц будет жестче Шольца по отношению к России
24 февраля 2025, 11:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Победивший на парламентских выборах в Германии лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет жестче относиться к РФ, чем его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает американское издание Politico.
В материале газеты уточняется, что подход Мерца является более жестким, чем у Шольца. Издание называет отношение Мерца к России «консервативным западногерманским подходом».

Примечательно, что Шольца всегда критиковали как якобы «осторожного сторонника Киева», который боится пересекать красные линии с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.

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#отношения
#россия
#германия
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Белый дом начал массовые крупномасштабные сокращения сотрудников USAID
Администрация президента США Трампа уволит тысячи сотрудников USAID
24 февраля 2025, 06:59

Фото: iStock/rarrarorro

Руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное Дональдом Трампом, уведомило 2 тыс. сотрудников о предстоящем увольнении, сообщает The New York Times. Кроме того, до тысячи работников агентства были отправлены в административный отпуск. Однако это не затронуло тех, кто работает над критически важными и специальными программами, а также ключевых руководителей.
Решение стало частью масштабной кампании Трампа по оптимизации государственных расходов. После его возвращения в Белый дом почти вся иностранная помощь была заморожена на 90 дней, а численность персонала агентства планируется сократить более чем в 30 раз, пишет Reuters.

Исполняющим обязанности директора USAID назначен госсекретарь Марко Рубио, а на другие руководящие должности были утверждены новые сотрудники администрации.

Ранее суд временно запретил агентству сокращать сотрудников, однако 21 февраля вынес решение в пользу администрации Трампа, разрешив увольнения, административные отпуска и закрытие зарубежных представительств.

В ответ на эти меры представители 14 штатов подали иск против Трампа и Илона Маска, возглавляющего Департамент эффективности государственного управления (DOGE). В иске утверждается, что назначение Маска нарушает Конституцию США, ведь функции его должности включают в себя те решения, которые обычно утверждались бы сенатом.

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#илон маск
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В США госслужащие решили саботировать приказы Маска
NYT: ФБР, Пентагон и разведка США приказали служащим саботировать приказ Маска
24 февраля 2025, 02:41

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Руководители ключевых американских ведомств проигнорировали требование главы департамента DOGE Илона Маска о предоставлении еженедельных отчётов. По данным The New York Times, директор ФБР Кэш Патель, глава управления национальной разведки Тулси Габбард и высшее руководство Пентагона призвали сотрудников не выполнять приказ.
«Несколько руководителей агентств, назначенных Трампом, настоятельно призвали своих сотрудников не выполнять приказ Илона Маска подводить итоги своих достижений за прошедшую неделю. Директор ФБР Кэш Патель в свою очередь также попросил сотрудников воздержаться от любых ответов», — пишет The New York Times.
Конфликт демонстрирует пределы влияния Маска в госаппарате.

Ранее Маск направил чиновникам ультиматум: отчитываться о работе или уйти в отставку. В ближайших инструкциях также планируется запрет на передачу конфиденциальных данных без одобрения DOGE.

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#илон маск
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Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против РФ
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия вводит дополнительные санкции против РФ
24 февраля 2025, 00:29

Фото: iStock/syahrir maulana

Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России, направленный на 52 физических и юридических лица. Об этом заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
По информации РИА Новости уточняется, что новый пакет санкций включает 27 физических и 25 юридических лиц. В список вошли компании, связанные с экспортом российских энергоносителей, а также высокопоставленные военные Северной Кореи, которых обвиняют в поддержке Москвы.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности его страны блокировать новые антироссийские санкции ЕС. В то же время британский премьер Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить давление на Россию через экономические ограничения и военную помощь Украине.

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#ограничения
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Трамп поздравил консерваторов блока ХДС/ХСС с победой на выборах в ФРГ
23 февраля 2025, 23:34

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поздравил блок ХДС/ХСС с победой на досрочных выборах в Бундестаг, заявив в соцсети Truth Social, что немцы устали от «политики без здравого смысла».
«Похоже, консервативная партия одержала победу на крупных и давно ожидавшихся выборах. Как и в США, народ Германии устал от повестки, лишенной здравого смысла», — написал Трамп.
По мнению экс-президента США, граждане Германии, как и американцы, отвергают подходы, доминировавшие в энергетике и миграции в последние годы. Трамп назвал исход выборов «замечательным днём» для обеих стран, выразив уверенность в дальнейших успехах консерваторов.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории России
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