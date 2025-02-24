В Госдуме объяснили настоящую причину побега Пугачевой из России

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)
По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, отъезд Аллы Борисовны стал символом неблагодарности со стороны многих «псевдоинтеллигентных» представителей отечественной эстрады, которые, по его словам, предали свою Родину. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Страсти».
Он отметил, что, если обратить внимание на большинство уехавших, можно заметить, что это люди, движимые конъюнктурными интересами, и их поступок вполне объясним — они искали более комфортные условия для жизни. Однако в случае с Пугачевой ситуация иная.
Милонов считает, что у нее не так много выдающегося таланта, и в целом она достаточно средняя исполнительница. Тем не менее, он подчеркнул, что в свое время советские руководители сделали на нее ставку, предоставив ей доступ к талантливым композиторам и сценам. По его словам, в советское время артисты получали поддержку исключительно благодаря административным решениям, и именно так формировался ее образ как исполнительницы, связанный с плановой экономикой.
Тем не менее, после своего ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не оставалась без дела. Как отметил Виталий Валентинович, она довольно успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.
Виталий Валентинович выразил мнение, что за годы своего влияния на российский поп-бизнес Пугачева, вероятно, накопила значительное состояние. Он считает, что ей было необходимо выйти на спокойную пенсию, и предполагает, что часть ее спонсоров была больше связана с Западом, чем с Россией. По его словам, это могло повлиять на ее решение сохранить деньги за границей, где находятся ее близкие.
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Милонов считает, что у нее не так много выдающегося таланта, и в целом она достаточно средняя исполнительница. Тем не менее, он подчеркнул, что в свое время советские руководители сделали на нее ставку, предоставив ей доступ к талантливым композиторам и сценам. По его словам, в советское время артисты получали поддержку исключительно благодаря административным решениям, и именно так формировался ее образ как исполнительницы, связанный с плановой экономикой.
Тем не менее, после своего ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не оставалась без дела. Как отметил Виталий Валентинович, она довольно успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.
«Алла Борисовна — это человек, который в трудные девяностые годы сумел выжить и создал жесткие условия для российской поп-эстрады. Многие говорили, что без ее участия ничего нельзя было сделать. Поэтому у многих исполнителей была прямая зависимость: чтобы добиться успеха, нужно было понравиться Алле Борисовне, тогда у тебя появлялся шанс пробиться», — поделился мнением депутат.
Виталий Валентинович выразил мнение, что за годы своего влияния на российский поп-бизнес Пугачева, вероятно, накопила значительное состояние. Он считает, что ей было необходимо выйти на спокойную пенсию, и предполагает, что часть ее спонсоров была больше связана с Западом, чем с Россией. По его словам, это могло повлиять на ее решение сохранить деньги за границей, где находятся ее близкие.
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Анастасия Хохлова