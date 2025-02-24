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В Госдуме объяснили настоящую причину побега Пугачевой из России

Депутат Милонов: часть спонсоров Пугачевой была связана с Западом
Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

Алла Пугачёва (фото: Instagram* @alla_orfey)

По мнению депутата Государственной думы Виталия Милонова, отъезд Аллы Борисовны стал символом неблагодарности со стороны многих «псевдоинтеллигентных» представителей отечественной эстрады, которые, по его словам, предали свою Родину. Об этом он сообщил в беседе с изданием «Страсти».
Он отметил, что, если обратить внимание на большинство уехавших, можно заметить, что это люди, движимые конъюнктурными интересами, и их поступок вполне объясним — они искали более комфортные условия для жизни. Однако в случае с Пугачевой ситуация иная.

Милонов считает, что у нее не так много выдающегося таланта, и в целом она достаточно средняя исполнительница. Тем не менее, он подчеркнул, что в свое время советские руководители сделали на нее ставку, предоставив ей доступ к талантливым композиторам и сценам. По его словам, в советское время артисты получали поддержку исключительно благодаря административным решениям, и именно так формировался ее образ как исполнительницы, связанный с плановой экономикой.

Тем не менее, после своего ухода со сцены и до отъезда из России Пугачева не оставалась без дела. Как отметил Виталий Валентинович, она довольно успешно занималась «крышеванием» эстрады и запугиванием артистов.

«Алла Борисовна — это человек, который в трудные девяностые годы сумел выжить и создал жесткие условия для российской поп-эстрады. Многие говорили, что без ее участия ничего нельзя было сделать. Поэтому у многих исполнителей была прямая зависимость: чтобы добиться успеха, нужно было понравиться Алле Борисовне, тогда у тебя появлялся шанс пробиться», — поделился мнением депутат.

Виталий Валентинович выразил мнение, что за годы своего влияния на российский поп-бизнес Пугачева, вероятно, накопила значительное состояние. Он считает, что ей было необходимо выйти на спокойную пенсию, и предполагает, что часть ее спонсоров была больше связана с Западом, чем с Россией. По его словам, это могло повлиять на ее решение сохранить деньги за границей, где находятся ее близкие.

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24 февраля 2025, 13:43

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)

В ожидании своего первенца Дава и Мари Краймбрери делятся трогательными моментами своей семейной жизни. После того как пара открыто объявила о беременности, их страницы в социальных сетях наполнились совместными публикациями. Несмотря на желание сохранить личную жизнь в тайне, они начали более охотно делиться милыми моментами из повседневности.
В начале февраля стало известно, что будущие родители тайно зарегистрировали свой брак и теперь официально являются мужем и женой. Хотя сами знаменитости не комментируют эту информацию, на их пальцах можно заметить обручальные кольца.

Фанаты продолжают восхищаться трогательными проявлениями чувств между влюбленными. Дава поделился забавным видео с Винни-Пухом, сравнив мультяшного героя с Мари. В ролике медвежонок с восторгом рассматривает свой животик в зеркале.

«Моя в любой случайный момент», — подписал Манукян.

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45 лет терпела измены мужа, который запрещал ей сниматься в кино: личное горе Нины Меньшиковой
24 февраля 2025, 13:34

Нина Меньшикова (фото: кадр из фильма «Девчата»)

Нина Меньшикова стала известной зрителям благодаря роли «мамы Веры» в фильме «Девчата». В этой картине её героиня сжигала письмо от неверного мужа, скрывая слёзы предательства. Но в реальной жизни актриса поступала иначе: она прощала измены и 45 лет пыталась сохранить семью. О судьбе актрисы и ее личной жизни расскажет сайт «Радио 1».

Детство и мечты о кино


Будущая актриса родилась 8 августа 1928 года в Москве. С юных лет она осознавала, что не обладает классической красотой, но верила, что счастье не зависит от внешности. «Не родись красивой, а родись счастливой» — именно в эту мудрость верила девушка.

Её мечтой было кино, и в 1947 году она сделала первый шаг к её осуществлению, поступив во ВГИК на актёрский факультет.

Однако путь к успеху был нелёгким. Её наставник Борис Бабочкин, известный по роли Чапаева, был настроен скептически и не верил в её перспективы. Он критиковал её внешность и талант, постоянно занижал оценки, но Меньшикова не сдавалась. В итоге она перевелась на другой курс, где её поддержали Сергей Герасимов и Тамара Макарова, разглядев в ней драматическую актрису.

Окончив ВГИК в 1953 году, Нина начала получать предложения от режиссёров, но её приоритеты вскоре изменились — она влюбилась.

История любви


Во ВГИКе Меньшикова познакомилась с будущим режиссёром Станиславом Ростоцким. Он пользовался вниманием женщин, но из-за полученной на фронте травмы и носимого протеза сторонился романов, так как стеснялся свокй особенности. Однако Нина была очарована Станиславом, но считала себя недостаточно привлекательной для него.

Станислав Ростоцкий (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Судьба свела их в троллейбусе, где они мило побеседовали. Позже Ростоцкий предложил ей поехать в деревню, где он работал над сценарием вместе с другом. Однако роль Нины оказалась далека от романтики — её пригласили не для вдохновения, а для помощи по хозяйству.

Пока мужчины обсуждали идеи, она убирала дом, готовила еду и занималась бытовыми делами. Вскоре Ростоцкий начал испытывать к ней чувства.

Когда он открыл ей правду о своей хромоте и спросил, согласна ли она быть с ним, Нина лишь спокойно ответила: «Всю жизнь».

В 1956 году они поженились, а вскоре у них родился сын Андрей. Врачи запрещали Нине рожать из-за перенесённого туберкулёза, но она ослушалась, так как хотела детей.

45 лет измен и предательства


Их брак мог бы быть счастливым, если бы не убеждения Ростоцкого. Он считал, что режиссёр обязан влюбляться в своих актрис, иначе нельзя создать правдоподобную историю любви на экране.

Сам он постоянно заводил романы на стороне, но супруге сниматься в кино запрещал — мужчина был уверен, что супруга будет изменять ему с другими режиссерами.

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Меньшикова сопровождала мужа на съёмках, ухаживала за ним, носила с собой чемодан с лекарствами, ведь Ростоцкий страдал от последствий ампутации.

Несмотря на её преданность и заботу, он изменял ей. Нина прекрасно знала о похождениях мужа, но молчала.

На съемках фильма «Герой нашего времени» режиссер влюбился в актрису, которая сыграла роль Бэлы Севилью Белову. Ростоцкий собирался уже уйти к Севилье, поэтому решил поговорить с Ниной и во всем ей сознаться. Однако жена спокойно перебила его: «Ты хотел сказать, что пора сбрить бороду». В этот момент он понял, что не сможет оставить её.

Тяжелые удары судьбы


Желая сохранить семью, Меньшикова почти перестала сниматься, сосредоточившись на роли жены и матери. Она радовалась успехам супруга и сына, который пошёл по их стопам и работал в кино.

Но жизнь нанесла ей страшные удары. Однажды во время поездки за рулем Ростоцкому стало плохо, и, хотя Нина вызвала врачей, спасти его не удалось — он умер от инфаркта. Меньшикова очень тяжело переживала смерть любимого.

Через 10 месяцев трагедия повторилась: их сын Андрей погиб, сорвавшись в ущелье во время съёмок в горах Краснодарского края. Эта утрата окончательно сломила Нину. Она начала стремительно угасать, пережила несколько инсультов, перестала выходить на улицу.

В декабре 2007 года, спустя пять лет после смерти мужа и сына, актрисы не стало. Как она и хотела, её похоронили рядом с мужем и сыном. Теперь их семья воссоединилась навсегда.

Нина Меньшикова (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

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Отца Линдси Лохан задержали за нападение на экс-супругу Кейт Мейджор
24 февраля 2025, 13:08

Линдси Лохан (Фото: Instagram*/lindsaylohan)

Отец американской актрисы Линдси Лохан Майкл арестован за нападение на экс-супругу-журналистку Кейт Мэйджор. Как пишут обозреватели The Daily Mail, мужчину освободили под залог, и он продолжил преследовать мать своих двоих детей.
Пара поженилась в 2014 году, затем у них появились два сына: Логан и Лэндон. Брак Майкла и Кейт продержался четыре года. При бракоразводном процессе Мэйджор попросила оставить единоличную опеку над сыновьями. О том, что мужчина преследует бывшую, стало известно сегодня.

Уточняется, что Майкл караулил Кейт на парковке, пока та была на приеме у врача. Женщина увидела его в окно, а врач вызвал полицейских.

Мэйджор сообщила полиции, что несколько дней назад Майкл кинулся на нее с кулаками, и его задержали. Информацию зафиксировали в рапорте.

Ранее сообщалось о жизни актрисы Надежды Михалковой.

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Неравный брак, послеродовая депрессия и отказ от соцсетей: как сейчас живет Надежда Михалкова
24 февраля 2025, 12:56

Надежда Михалкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актерский талант Надежда Михалкова проявила в очень раннем возрасте, сыграв в картине знаменитого отца-режиссера «Утомленные солнцем». Экранизация имела большой успех, и стала лауреатом премии «Оскар».
О том, как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда родилась 27 сентября 1986 года в Москве. Дебют будущей звезды в кино состоялся в восьмилетнем возрасте. Она сыграла роль дочери комдива Котова в фильме «Утомлённые солнцем». Именно во время первых съёмок, по словам Надежды, закончилось ее детство. Стоит отметить, что картину высоко оценили в США, после чего Никиту Михалкова вместе с дочерью пригласили на церемонию вручения премии «Оскар».

Во время учебы в школе Михалкова увлеклась дизайном одежды, а также создала проект «Надин», который представила на конкурсе юных модельеров. После получения аттестата Надежда поступила в МГИМО на факультет международной журналистики.

Позднее она снялась в лентах «Сибирский цирюльник», «Президент и его внучка», «Любовь с акцентом», «Сын отца народов», «Мертвое озеро», «Лед-2», «Беспринципные» и биографическом фильме «Людмила Гурченко».

В 2015 году вместе с сестрой Анной принимала участие в спектакле «Как выдать маму замуж» по пьесе братьев Пресняковых, а через три года поучаствовала в проекте Юрия Башмета «Страсти по Пиковой даме», исполнив роль Графини в юности.

В 2016 году состоялся режиссерский дебют Надежды Михалковой. Она представила ленту «Чурросы». Под ее руководством вышли фильмы «Проигранное место», «One Mango, Please» и «Номинация».

Неравный брак


Кино подарило актрисе встречу с человеком, брак с которым называли неравным. Резо Гигинеишвили во время съёмок сериала «Девять месяцев» своим режиссёрским талантом покорил старшую сестру Надежды Анну. Именно она предложила Михалковой-младшей познакомиться с Резо.

При первой встрече он не произвёл на Надежду сильного впечатления. Она сочла его слишком энергичным и напористым. С того момента они лишь обменивались приветственными фразами. Однажды Резо всё же решился пригласить Михалкову на выставку. Но в тот день музей оказался закрыт и, по факту, свидание так и не состоялось. С того дня Гигинеишвили начал ухаживать за Михалковой. Ради нее он развёлся со своей первой женой Анастасией Кочетовой, а затем отправился знакомиться к будущим родственникам.

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В СМИ в то время уже ходили слухи о том, что Надежда увела Резо из семьи, а Никита Михалков не одобрил кандидатуру Гигинеишвили в качестве супруга для своей дочери. Надежду же жутко раздражали публикации в прессе, которые были лживыми, а папа артистки отнёсся к выбору дочери с уважением.

В 2010 году Надежда Михалкова вышла замуж за Резо Гигинеишвили. Они венчались в Грузии. Спустя год после свадьбы актриса родила дочь Нину.

Послеродовая депрессия


В одном из интервью Надежда призналась, что начала страдать депрессией еще во время беременности. Вдобавок она очень переживала из-за набранных килограммов, что не может выходить в свет.

«Думала, что рожу вот сейчас ребенка — и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня», — вспоминала Михалкова.

Когда родилась Нина, то, по признанию актрисы, радостных эмоций было мало. Она апатично окунулась в заботу о ребенке, и вскоре дошло до того, что мама начала делать ей замечания касательно внешнего вида. Еще через время актриса осознала, что у нее послеродовая депрессия.

«Когда была в Москве, я везла коляску около прудов и подумала: «А что, если ее туда отпустить?» Потом подумала: «Блин, это же ненормальные мысли», — говорила Надежда.

Справиться с этим тяжелым периодом артистке помогла сестра Анна. Она успокоила сестру, объяснила причины её послеродовой депрессии и подарила надежду на счастливое избавление от неё со временем. После этого разговора Надежде стало гораздо легче. А спустя два года, в мае 2013-го, она родила второго ребёнка — сына Ивана.

Развод и личная жизнь Надежды Михалковой сегодня


Ивану было всего четыре, когда Надежда Михалкова подала на развод с Резо Гигинеишвили. Причины расставания никто из экс-супругов не раскрывал. Однако после развода с мужем актриса стала высказывать мнение о том, что институт семьи перестал быть таким же значимым, каким был в советское время у родителей.

Стоит отметить, что, несмотря на расставание, Михалковой удалось сохранить для детей отца. Надежда сделала всё от неё зависящее, чтобы дети продолжали любить и уважать папу.

После начала спецоперации Гигинеишвили осудил действия российского правительства и обосновался в Грузии, но связи с РФ не прервал.

«Я работаю в Москве. Для моих детей важно, чтобы отец был рядом. Я приезжаю к ним, общаюсь. Надя — замечательная мама, хорошо воспитывает детей, но важно, чтобы и я был с ними», — отмечал он в интервью.

О личной жизни Надежды Михалковой вновь заговорили в сентябре 2023 года, когда она пришла на премьеру фильма «Звук свободы» с кольцом на безымянном пальце. Слухи о появлении возлюбленного артистка не комментировала.

Надежда Михалкова сейчас


Сейчас Надежде Михалковой 38 лет, она продолжает активно работать в российском кинематографе. По ее заверению, знаменитая фамилия помогает ей совершенствоваться в профессии.

«Все время ты доказываешь что-то, когда выходишь на любую площадку. Даже если от тебя не просят ничего, ты все равно подсознательно пытаешься что-то доказать. Это происходит до определенного возраста. У меня есть броня, но и ее можно пробить периодически», — говорила она.

В 2023 году с Надеждой Михалковой вышел сериал «Беспринципные в деревне». В том же году она стала судьей в новом музыкальном проекте Первого канала «Перепой звезду».

Надежда Михалкова (слева) и Анна Михалкова (справа) с детьми (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Михалкова с детьми живет в Москве на Патриарших прудах. Артистка не ведет социальные сети.

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Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет
Лысенко разорвала отношения с Пономаревым
24 февраля 2025, 12:48

Юлия Лысенко (Фото: Instagram*/ulialysenko)

Певица Юлия Лысенко порвала отношения с мужем-хоккеистом Василием Пономаревым, который младше 35-летней исполнительницы на 13 лет. Как пишет Voice, брак не выдержал и три года. Молодые люди поженились в 2022-м, несмотря на разницу в возрасте.
В прошлом году экс-ведущая программы «Стол заказов» на канале RU TV публиковала в соцсетях кадры, где отмечала, что воспитывает детей в одиночку. У Лысенко есть две дочери от брака с предпринимателем Александром Кравцовым.

Теперь знаменитость ответила подписчикам утвердительно на вопрос о разводе, развеяв всяческие слухи. Однако детали звезда сцены не раскрыла.

Ранее сообщалось, какое фото опубликовала фигуристка Марина Анисина.

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