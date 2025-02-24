В Госдуме объяснили настоящую причину побега Пугачевой из России

В ожидании своего первенца Дава и Мари Краймбрери делятся трогательными моментами своей семейной жизни. После того как пара открыто объявила о беременности, их страницы в социальных сетях наполнились совместными публикациями. Несмотря на желание сохранить личную жизнь в тайне, они начали более охотно делиться милыми моментами из повседневности.