Дава сравнил беременную Краймбрери с Винни-Пухом

Давид Манукян (Фото: Инстаграм* @dava_m)
В ожидании своего первенца Дава и Мари Краймбрери делятся трогательными моментами своей семейной жизни. После того как пара открыто объявила о беременности, их страницы в социальных сетях наполнились совместными публикациями. Несмотря на желание сохранить личную жизнь в тайне, они начали более охотно делиться милыми моментами из повседневности.
В начале февраля стало известно, что будущие родители тайно зарегистрировали свой брак и теперь официально являются мужем и женой. Хотя сами знаменитости не комментируют эту информацию, на их пальцах можно заметить обручальные кольца.
Фанаты продолжают восхищаться трогательными проявлениями чувств между влюбленными. Дава поделился забавным видео с Винни-Пухом, сравнив мультяшного героя с Мари. В ролике медвежонок с восторгом рассматривает свой животик в зеркале.
Читайте также:
Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет
«Практически порнофильм»: Будина раскритиковала фильм «Анора» с Борисовым
«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде
Фанаты продолжают восхищаться трогательными проявлениями чувств между влюбленными. Дава поделился забавным видео с Винни-Пухом, сравнив мультяшного героя с Мари. В ролике медвежонок с восторгом рассматривает свой животик в зеркале.
«Моя в любой случайный момент», — подписал Манукян.
Читайте также:
Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет
«Практически порнофильм»: Будина раскритиковала фильм «Анора» с Борисовым
«Взяла в плен и не жалею»: Анисина публично обратилась к Джигурде
Анастасия Хохлова