Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет

Алла Пугачева, покинув Россию, оказалась вдали от своей большой семьи. Теперь артистка почти не видится с Кристиной Орбакайте и ее детьми, так как они живут в разных странах и не спешат ее навестить. Однако недавно старшая дочь Примадонны сообщила, что приедет на Кипр в начале мая, что даст возможность встретиться с мамой.