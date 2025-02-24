Лысенко разорвала отношения с мужем-хоккеистом, младше ее на 13 лет

Юлия Лысенко (Фото: Instagram*/ulialysenko)
Певица Юлия Лысенко порвала отношения с мужем-хоккеистом Василием Пономаревым, который младше 35-летней исполнительницы на 13 лет. Как пишет Voice, брак не выдержал и три года. Молодые люди поженились в 2022-м, несмотря на разницу в возрасте.
В прошлом году экс-ведущая программы «Стол заказов» на канале RU TV публиковала в соцсетях кадры, где отмечала, что воспитывает детей в одиночку. У Лысенко есть две дочери от брака с предпринимателем Александром Кравцовым.
Теперь знаменитость ответила подписчикам утвердительно на вопрос о разводе, развеяв всяческие слухи. Однако детали звезда сцены не раскрыла.
Ранее сообщалось, какое фото опубликовала фигуристка Марина Анисина.
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*Запрещен в РФ
Теперь знаменитость ответила подписчикам утвердительно на вопрос о разводе, развеяв всяческие слухи. Однако детали звезда сцены не раскрыла.
Ранее сообщалось, какое фото опубликовала фигуристка Марина Анисина.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов