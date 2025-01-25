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Ирландский журналист Чей Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про то, что российская экономика страдает. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что «экономика России серьёзно страдает» и что Евросоюз обладает силой, которая может помочь Украине одержать победу.
Комментируя это заявление, он отметил, что более двух лет назад о том же говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С этого времени Россия заметно продвинулась вперёд, экономика страны выросла, а в этом году Москва уже продала Европе больше энергоносителей, чем в прошлом.
В связи с этим, Боуз призвал перестать врать про неудачи России.
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Комментируя это заявление, он отметил, что более двух лет назад о том же говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С этого времени Россия заметно продвинулась вперёд, экономика страны выросла, а в этом году Москва уже продала Европе больше энергоносителей, чем в прошлом.
В связи с этим, Боуз призвал перестать врать про неудачи России.
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Анастасия Чинкова