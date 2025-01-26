Фото: iStock/Mihrzn
Необходимо снять санкции с России. Об этом написал в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!» — отметил политик.
Таким образом Филиппо отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции.
По мнению лидера французской партии, из-за этого Европейский союз находится «на грани нервного срыва».
Читайте также:
Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии
Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
Журналист Боуз призвал Евросоюз прекратить врать про неудачи России
Екатерина Коршунова