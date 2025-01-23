Назван главный виновник энергетического кризиса в Европе

В энергетическом кризисе Европы виноваты сами чиновники Евросоюза, так как начали продвигать возобновляемому энергетику. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, отметив, что пока тысяча кубометров газа в США стоит около 100 долларов, в Европе то же количество стоит около 500 долларов.