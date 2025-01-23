Назван главный виновник энергетического кризиса в Европе

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В энергетическом кризисе Европы виноваты сами чиновники Евросоюза, так как начали продвигать возобновляемому энергетику. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, отметив, что пока тысяча кубометров газа в США стоит около 100 долларов, в Европе то же количество стоит около 500 долларов.
«На самом деле в энергетическом кризисе Евросоюза виноваты сами еврочиновники. Именно они запугивали энергетические компании, говорили, что скоро ваши углеводороды, нефть, газ, уголь будут никому не нужны. Мы перейдем очень быстро на возобновляемую энергетику, поэтому, если вы сейчас вложите деньги в разработку новых месторождений, строительство газопроводов, нефтепроводов, вы не вернете потом свои инвестиции», — пояснил аналитик в беседе с RT.Тем временем ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа по введению торговых пошлин для стран-импортеров. В разговоре с Общественной Службой новостей эксперт раскрыл, что пошлины для Трампа — инструмент давления на другие государства, которые он будет делить на своих друзей и врагов.
«Понятно, что поставщики будут перекладывать издержки [от пошлин] на потребителя. Американцы это почувствуют, импортные товары станут дороже. Но тогда они будут переключаться на те товары, которые производятся либо в Соединенных Штатах, либо в тех странах, в отношении которых торговые барьеры применяться не будут — например, в той же Европе. Заградительный барьер [на импорт] будет вводиться, например, против тех же стран БРИКС, против Мексики или Канады», — объяснил Демчук.Читайте также:
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