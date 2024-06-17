«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ

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Пока в Киеве игнорируют предложения о переговорах, РФ заглатывает по кускам Украину. Об этом на YouTube-канале «Дикий live» рассказал киевский политолог Константин Бондаренко. Он отметил, что такие методы так называемых мелких шагов являются весьма эффективными.
«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», – прокомментировал политолог.
Бондаренко резюмировал, что РФ уже пробила сухопутный коридор к крымскому полуострову, решив тем самым наиважнейшую задачу.
Ранее президент России Владимир Путин предлагал руководству Украины вывести войска с новых российских территорий, а также выполнить еще ряд требований перед началом мирного диалога. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.
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