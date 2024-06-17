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«Еще кусок»: Киев бьет тревогу из-за отказа от переговоров с РФ

Киевский политолог Бондаренко: РФ заглатывает Украину по кускам
17 июня 2024, 20:15
Фото:istockphoto/Artfoliophoto

Фото:istockphoto/Artfoliophoto

Пока в Киеве игнорируют предложения о переговорах, РФ заглатывает по кускам Украину. Об этом на YouTube-канале «Дикий live» рассказал киевский политолог Константин Бондаренко. Он отметил, что такие методы так называемых мелких шагов являются весьма эффективными.
«Россия сейчас делает все для того, чтобы сделать шаг определенный, откусить новый кусок и после этого предлагать новый вариант мира на условиях России. Не идут на переговоры, не идут на условия — значит, делают еще один шаг, заглатывают еще один кусок», – прокомментировал политолог.

Бондаренко резюмировал, что РФ уже пробила сухопутный коридор к крымскому полуострову, решив тем самым наиважнейшую задачу.



Ранее президент России Владимир Путин предлагал руководству Украины вывести войска с новых российских территорий, а также выполнить еще ряд требований перед началом мирного диалога. Однако глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Путину нельзя доверять.

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#новости
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста
Депутат ГД Журавлев: слова Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ
17 июня 2024, 19:53

Фото:istockphoto/Oleg Elkov

Заявления Украины о значении Керченского моста говорят о провале украинских военных. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.
«Все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки», – сказал собеседник агентства, добавив, что все это напоминает историю про «неуловимого Джо».

Парламентарий подчеркнул, что украинская сторона не способна ничего сделать с Керченским мостом, однако если сказать об этом прямо, то Запад от недовольства перестанет давать средства. Именно поэтому Киеву важно поменять риторику.

Журавлев вспомнил еще один украинский тезис по поводу того, что Крымский мост, возможно, фальшивка, сделанная при помощи компьютерной графики.

До этого спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук говорил о неважности Крымского моста для ВСУ.

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#россия
#госдума
#украина
#крымский мост
#новости
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В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Ким Чен Ыном
Ушаков: по итогам визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ
17 июня 2024, 19:39

Фото: сайт Кремля

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что по итогам официального визита в Северную Корею президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Ушакова, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня, отметил он.

Помощник президента подчеркнул, что также планируется встреча лидеров двух государств в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем.

Напомним, 12 сентября 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на Дальний Восток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что визит северокорейского главы в Россию стал первым с 2019 года. Глава российского государства последний раз посещал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 2000 году.

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#россия
#владимир путин
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Раскрыты детали появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»
Олег Жириновский: скандальное видео Бушу записали скрытой камерой
17 июня 2024, 19:22

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Скандальная видеозапись бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского американскому экс-президенту Джорджу Бушу, где Жириновский называл его ковбоем и пообещал «хорошую квартиру в Бутырке», записали с помощью скрытой камеры. Об этом сообщил сын Жириновского Олег на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
По словам Олега Жириновского, запись сделали в поездке в Ирак, будучи в гостях, и разговор был наполовину частным. Экс-глава ЛДПР знал, что его пишут для официальной части видео, но не знал о параллельной работе второй камеры.

«Отец не знал [, что обращенная к Бушу речь записывается] (...) Была официальная камера, но некоторые вещи, которые там прозвучали, была уверенность, что камера не включена», – сказал Жириновский-младший.

Он уточнил, что слова, сказанные во время «официальной» части, адресовали «толпе иракцев». Отпрыск политика добавил, что он не присутствовал при тех событиях, что на пленке, а находился в комнате по соседству.

«Степень опьянения была уже на определенном уровне, и меня, как ребенка, попросили в соседней комнате посидеть», – прокомментировал сын бывшего лидера ЛДПР.

До этого экс-депутат ГД Василий Власов, которого прозвали любимчиком Жириновского, продемонстрировал аудиофайлы с последними, по словам Власова, указаниями Жириновского из госпиталя. В них Власов назван преемником Владимира Вольфовича на посту главы фракции партии в Госдуме.

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#россия
#сша
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#новости
#скандал
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Правительство поддержало высылку находящихся в РФ без оснований иностранцев
17 июня 2024, 19:05

Фото: iStock/Naeblys

Правительство России поддержало законопроект, направленный на введение миграционного режима высылки иностранцев, у которых нет законных оснований находиться в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что данные нововведения предлагаются внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». В случае его принятия для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления соответствующих органов.

Примечательно, что этот законопроект могут обсудить в ходе пленарного заседания, которое состоится во вторник, 18 июня.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о праве полиции принимать решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

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#мигранты
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РФ прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17
МИД: Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH1
17 июня 2024, 18:50

Фото: iStock/shipov

Российская сторона официально заявила о прекращении своего участия в споре с Австралией и Нидерландами по вопросу о крушении «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году. Соответствующая информация размещена на официальном сайте дипломатического ведомства РФ.
Напомним, «Боинг», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области 17 июля.

Все находившиеся на борту граждане погибли.

В заявлении МИД России говорится, что Москва готова к работе в рамках международного права, однако больше не намерена принимать участие в фарсе.

Уточняется, что Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут вынесены в связи с ними. Речь идет об отказе Совета от независимого соответствующего расследования.

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Племянница Путина и сын главы СВР: новые посты и увольнения в Минобороны РФ
Новые заместители главы Минобороны: что о них известно, какие сферы будут курировать
17 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Президент России Владимир Путин сделал несколько новых назначений в Министерстве обороны РФ. О том, кого глава государства освободил от должности, и кто занял новые посты в оборонном ведомстве расскажет редакция «Радио 1».


Что известно о новых назначениях в Минобороны РФ


Президент России Владимир Путин назначил новых заместителей министра обороны. Ими стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ глава государства назначил Леонида Горнина.

Российский лидер также довел число заместителей главы ведомства до 12, в том числе два первых заместителя.


Кто покинул Минобороны РФ


От занимаемых ранее должностей Владимир Путин освободил статс-секретаря замминистра Николая Панкова, первого замглавы Минобороны РФ Руслана Цаликова и заместителя министра обороны Татьяну Шевцову. Еще один замминистра генерал Павел Попов снят с поста и уволен с военной службы.

С освобожденными от должностей в Минобороны РФ лицами встретился глава ведомства Андрей Белоусов. Он выразил им слова благодарности за многолетнюю ответственную работу и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

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Кого Путин назначил на новые должности в МО


По информации Минобороны РФ, первым заместителем главы ведомства назначен ранее первый заместитель министра финансов Леонид Горин. На новом посту перед ним будет стоять задача повышения прозрачности финансовых потоков. Он также будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения российской армии.

Ранее первый заместитель управляющего делами президента РФ, младший сын бывшего премьера и экс-главы СВР Михаила Фрадкова Павел будет заниматься вопросами управления имуществом. Он имеет значительный опыт по этим направлениям, который получил в Росимуществе и в Управлении делами президента РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Председатель фонда «Защитники Отечества», супруга министра энергетики России Сергея Цивилева Анна будет отвечать за социальное и жилищное обеспечения военнослужащих. После информации о назначении Цивилевой на пост, появилась информация о том, что она якобы является племянницей президента.


Слухи о родстве Цивилевой с Путиным


Ранее в СМИ появилась фотография, якобы сделанная в 1980-х годах. На снимке запечатлены Владимир Путин, его родители и двоюродный брат с дочерью, которая и является по предположению портала Анной Путиной в юности, а сегодня — Цивилевой. Снимок распространило агентство, признанное в РФ иноагентом. Однако позже журналисты этого же издания связались с Цивилевой, которая, как утверждают СМИ, опровергла родственную связь с главой государства.


Кадровая политика Путина


Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла обратил внимание на то, что в своей кадровой политике глава государства обращает внимание на тех людей, которые умеют считать деньги, не придавая особого значения «лампасам».

«Не случайно новым министром обороны стал Андрей Белоусов — бывший министр экономического развития России. Таким образом, глава государства делает военную отрасль более эффективной с экономической точки зрения», — прокомментировал новые назначения в МО эксперт.


Картаполов прокомментировал назначение Горнина в Минобороны


Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал в беседе с ТАСС назначение Леонида Горнина на должность первого замминистра Минобороны РФ.

Картаполов назвал Горнина профессионалом и выдающимся финансистом, а также отметил его порядочность и патриотизм.

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Киев признал готовность говорить с Москвой
Бортник: заявление саммита по Украине позволит Киеву вести переговоры с Москвой
17 июня 2024, 18:28

Фото:istockphoto/krblokhin

Запрет на диалог с Россией Украине позволяет обойти итоговое заявление саммита в Бюргенштоке. Об этом в своем видеоблоге рассказал политолог из Киева Руслан Бортник.
«По итогам решения швейцарского глобального «саммита мира» это решение (о запрете на переговоры с Россией. — Прим. ред.) в какой-то мере обходится <…>. Теперь с опорой на коммюнике саммита делается анонс возможных переговоров с Россией», – сказал Бортник.

Политолог обратил внимание на изменение риторики Киева, который два года назад запретил переговоры с Москвой, а в июне текущего года поддержал в Бюргенштоке заявление, в котором есть призыв вести диалог «между всеми сторонами».

«Понимаете, в чем изменение позиции существенное», – заключил директор Украинского института политики.

Москва не единожды заявляла, что готова решить украинский конфликт дипломатическим путем, однако в Киеве к российской инициативе отнеслись как к обману.

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#мир
#россия
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#москва
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В Латвии назвали долю русскоязычного населения, поддерживающего Путина
Президент Латвии: Четверть русскоязычных жителей очень явно поддерживают Путина
17 июня 2024, 18:22

Фото: iStock/Ingus Kruklitis

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что четверть русскоязычного населения Латвии поддерживает президента Владимира Путина и его политику в отношении Украины. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.
По словам президента, власти пытаются наладить контакты с этой частью жителей Латвии. Ринкевичс отметил, что еще четверть русскоязычных граждан Латвии поддерживает Украину.

Уточняется, что оставшаяся часть людей «либо находится в замешательстве, либо не хочет говорить на данную тему». Лидер Латвии заключил, что Рига «пытается наладить контакт с русскоязычным населением».

Однако стоит отметить, что Латвия намерена принудительно выселить из страны более 1,2 тысячи граждан России, которые якобы не урегулировали свой правовой статус.

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#латвия
#россия
#украина
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На Западе посмеялись над словами Кулебы о переговорах с РФ
Журналист Чей Боуз: реальность вынудила Киев пересмотреть позицию по переговорам
17 июня 2024, 17:38

Фото:istockphoto/3dmitry

Реальное положение дел заставило киевский режим пересмотреть собственное мнение по переговорам с Москвой. Над заявлениями Украины о диалоге с РФ посмеялся ирландский журналист Чей Боуз в социальных сетях.
«Реальность имеет свойство лечить заблуждения», – написал Боуз, прокомментировав планы Киева пригласить Россию на второй саммит мира по Украине.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россию позовут на вторую конференцию. По мнению Кулебы, следующий саммит должен завершить конфликт.

Швейцарская конференция по Украине прошла в Бюргенштоке в период с 15 по 16 июня. В итоговом документе представлены требования, по которым Россия должна вернуть контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Черного и Азовского морей. Россию на встречу не пригласили.

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