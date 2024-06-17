В Госдуме прокомментировали заявления Украины о военном значении Крымского моста

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Заявления Украины о значении Керченского моста говорят о провале украинских военных. Такое заявление в разговоре с РИА Новости сделал первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.
«Все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки», – сказал собеседник агентства, добавив, что все это напоминает историю про «неуловимого Джо».
Парламентарий подчеркнул, что украинская сторона не способна ничего сделать с Керченским мостом, однако если сказать об этом прямо, то Запад от недовольства перестанет давать средства. Именно поэтому Киеву важно поменять риторику.
Журавлев вспомнил еще один украинский тезис по поводу того, что Крымский мост, возможно, фальшивка, сделанная при помощи компьютерной графики.
До этого спикер украинских ВМС Дмитрий Плетенчук говорил о неважности Крымского моста для ВСУ.
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