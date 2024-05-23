Два человека погибли при ракетной атаке ВСУ на Крым

Фото: istock / Soumen Hazra
Двое мирных жителей погибли в Симферопольском районе Крыма в результате атаки украинских войск. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих», — написал Аксенов в Телеграм-канале.Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее было опубликовано видео горящего полигона под Львовом, где погибли около 100 боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Раненый боец ВСУ пел гимн России, пока его нёс российский солдат
В ВСУ указали на необходимость территориальных уступок для завершения конфликта
Украине предрекли отступление из Харькова после одного из действий России
Алина Юрчак