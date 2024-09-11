Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС

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Заместитель председателя правительства Сербии Александар Вулин заявил, что страна может вступить в БРИКС, если Европейский союз (ЕС) продолжит шантажировать Белград.
«Если чиновники ЕС продолжат угрозы и шантаж, европейский путь Сербии завершится ее полноправным членством в БРИКС», — заявил Вулин.Он подчеркнул, что Сербия не вступит в ЕС, если условием станет признание независимости Косово. Об этом сообщает ТАСС. Вулин также напомнил о невыполненных обязательствах ЕС по созданию Сообщества сербских муниципалитетов в Косово, что подрывает доверие к европейским структурам.
Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич обсудит с Владимиром Путиным предстоящее приглашение на саммит БРИКС в Казани.
Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. В скором времени она будет рассмотрена. После этого турецкий президент принял приглашение на участие в саммите БРИКС, который пройдет 23-24 октября.
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Елена Перлова