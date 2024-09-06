Президент Азербайджана в Италии: Мы не будем частью антироссийских санкций

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk
Баку будет не участвовать в антироссийской санкционной политике. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на Международном форуме в итальянском Черноббио 6 сентября.
«Мы решительно поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и всех стран. Но в то же время мы не были и не будем частью антироссийской санкционной кампании», – цитирует Алиева РИА Новости.
Также лидер Азербайджана добавил, что у Баку очень хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Алиев добавил, что его страна готова стать посредником в разрешение конфликта межу Киевом и Москвой.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность помочь Алиеву в заключении мирного договора между Ереваном и Баку. После о подготовке
азербайджано-армянского мирного договора говорил и сам Ильхам Алиев.
Читайте также:
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Экс-сенатор США Блэк объяснил обвинения Штатов во «вмешательстве» РФ в выборы
«Дела США – не главная забота Путина»: Песков о высказывании про Камалу Харрис
Лия Мурадьян