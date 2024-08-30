Еще одна страна выступила против ударов по РФ

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Словакия не поддержала снятие ограничений на удары западным оружием по российским территориям, передают обозреватели Politico. По данным журналистов, за получение киевским режимом карт-бланша по данному вопросу высказались Швеция, Польша, Франция, Нидерланды и Латвия.
Некоторые из них подчеркнули, что международным правом якобы не запрещен заход боевиков ВСУ на территорию России «для самозащиты».
Ранее Боррель заявлял, что «снятие ограничений» для Киева не означает войну с Москвой. Евродипломат говорил о том, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, однако, Киев, по словам Борреля, нуждается в поддержке.
Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину после начала спецоперации.
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Ранее Боррель заявлял, что «снятие ограничений» для Киева не означает войну с Москвой. Евродипломат говорил о том, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, однако, Киев, по словам Борреля, нуждается в поддержке.
Недружественные к РФ страны стали поддерживать Украину после начала спецоперации.
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Никита Кротов