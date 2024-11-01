Ещё одна страна намерена принять закон об иноагентах

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Власти Турции рассматривают возможность введения нового закона, которым запрещается иностранное влияние на вопросы, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что закон будет направлен на противодействием лицам, которые работают против «безопасности государства и его внутренних и внешних политических интересов» по указу другой страны или иностранной организации.
В качестве наказания нарушитель получит до семи лет лишения свободы.
Агентство указывает на то, что принятие такого закона может стать шагом для подавления инакомыслия, что вызывает беспокойство среди определённых социальных групп и организаций.
Напомним, что аналогичный закон был принят в Грузии 14 мая этого года. Он опирался на российский закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В Грузии он получил формулировку: «О прозрачности иностранного влияния». После его принятия в стране вспыхнули митинги, а власти Евросоюза и США начали угрожать грузинскому правительству введением санкций.
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В качестве наказания нарушитель получит до семи лет лишения свободы.
Агентство указывает на то, что принятие такого закона может стать шагом для подавления инакомыслия, что вызывает беспокойство среди определённых социальных групп и организаций.
Напомним, что аналогичный закон был принят в Грузии 14 мая этого года. Он опирался на российский закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В Грузии он получил формулировку: «О прозрачности иностранного влияния». После его принятия в стране вспыхнули митинги, а власти Евросоюза и США начали угрожать грузинскому правительству введением санкций.
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Анастасия Чинкова