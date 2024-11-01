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Ещё одна страна намерена принять закон об иноагентах

Bloomberg: Турция намерена принять закон об иноагентах
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Власти Турции рассматривают возможность введения нового закона, которым запрещается иностранное влияние на вопросы, которые могут нанести ущерб национальным интересам страны. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что закон будет направлен на противодействием лицам, которые работают против «безопасности государства и его внутренних и внешних политических интересов» по указу другой страны или иностранной организации.

В качестве наказания нарушитель получит до семи лет лишения свободы.



Агентство указывает на то, что принятие такого закона может стать шагом для подавления инакомыслия, что вызывает беспокойство среди определённых социальных групп и организаций.

Напомним, что аналогичный закон был принят в Грузии 14 мая этого года. Он опирался на российский закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В Грузии он получил формулировку: «О прозрачности иностранного влияния». После его принятия в стране вспыхнули митинги, а власти Евросоюза и США начали угрожать грузинскому правительству введением санкций.

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#турция
#закон
#иноагенты
#ограничения
#политика
Эстонские власти намерены законодательно запретить деятельность ЭПЦ
01 ноября 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Эстонское министерство внутренних дел собирается предложить внесение поправок поправки в закон о церкви. Это позволит властям прибалтийской республики юридически ликвидировать Эстонскую православную церковь (ЭПЦ).
Давление на ЭПЦ оказывается уже довольно давно, напоминает РИА Новости. Связано это с тем, что епархия не торопится полностью разрывать канонические связи с Москвой, как этого ещё весной нынешнего года в ультимативной форме потребовало МВД Эстонии. В силовом ведомстве возмущены тем, что церковные чины «тянут время» и называют ЭПЦ не иначе, как «марионеткой Москвы» и «адептом кремлёвской пропаганды».

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс пожаловался, что всё это время стороны лишь обменивались письмами, в которых излагали свои позиции. Но так ничего и не достигли.

«Они внесли изменения в устав, но с оговоркой, что будут чётко следовать томосу (официальный церковный документ по особо важным вопросам церковного устройства - прим. ред.) от 1993 года. А там прямо написано, что ЭПЦ подчиняется Москве», — расстроенно сказал глава МВД.

Возмущенный таким поведением Ляэнеметс предложил изменить закон о церквях и конгрегациях, предусмотрев право запрета любой организации, если она окажется связанной с Русской православной церковью. Министр рассчитывает, что примерно к февралю поправки к закону утвердят. Эстония готова пойти по пути Украины в борьбе с православной церковью.

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Политолог Дробницкий объяснил слова Трампа о разъединении РФ и КНР
01 ноября 2024, 15:50

Фото: iStock/Ruma Aktar

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о «разъединении» России и Китая после победы на выборах указывают на то, что в его команде появились люди «из внешнеполитического лагеря».
«Киссинджер в своё время сформулировал максиму: «Пекин и Москва должны быть всегда чуть ближе к Вашингтону, чем друг к другу». То есть сближение Москвы и Пекина означает отдаление их от Вашингтона и проблемы для США и их геополитики. Значит, можно судить, что в команде Дональда Трампа появились люди из внешнеполитического лагеря», — пояснил в беседе с RT Дробницкий.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил все касающиеся России заявления Дональда Трампа, включая слова о «Северных потоках», предвыборной гонкой. Как передают argumenti.ru с ссылкой на РИА Новости, Песков напомнил, что «Северный поток» был достроен, его уцелевшая нитка в любой момент готова к запуску.

Ранее Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай.

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#москва
#сша
#победа
#президент
#дональд трамп
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#северный поток
#россия
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«Буду великим президентом»: кто станет главой США в 2024, чем обернется победа Трампа или Харрис для России
01 ноября 2024, 15:02

Фото: istockphoto/raagoon

Каждые четыре года в Соединенных Штатах Америки проходят выборы президента, в которых обычно участвуют две главные политические партии — демократы и республиканцы. За этой борьбой с интересом следит весь мир.
Когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — в материале «Радио 1».

Когда выборы президента в США

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й американский президент.

Дональд Трамп — кандидат от республиканцев

Дональд Джон Трамп, родившийся 14 июня 1946 года, является сыном миллионера Фреда Трампа, который занимался застройкой Нью-Йорка. У Дональда есть немецкие корни по отцовской линии и шотландские по материнской. Фамилия «Трамп» переводится с английского как «козырь». Дональд гордится ею, считая, что она приносит ему удачу.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

С 1959 по 1964 год Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, затем с 1964 по 1966 год продолжил образование в Фордэмском университете. Позже он перевелся в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете, которую окончил в 1968 году, получив степень бакалавра в области экономических наук.

Работал в компании отца

В 1968 году Дональд Трамп начал работать в семейном бизнесе, а в 1971 году получил контрольный пакет акций компании, переименовав ее в Trump Organization.

В 1980-х годах он приобрел несколько казино и объединил их в компанию Trump Hotels and Casino Resorts, которая в 2004 году была переименована в Trump Entertainment Resorts Holdings.

Кроме казино, Трамп владеет элитными гольф-площадками, курортами и туристическими зонами как в США, так и за границей.

Борьба за пост президента США

Дональд Трамп впервые заговорил о возможности участия в президентских выборах в начале 1990-х годов. В 1999 году он выдвинул свою кандидатуру от Партии реформ, а в 2012 году — от Республиканской партии, но оба раза снял свою кандидатуру на ранних этапах праймериз.

16 июня 2015 года он официально объявил о своем участии в президентской кампании 2016 года от Республиканской партии.

Фото: istockphoto/lucky-photographer

«Я буду самым великим президентом, которого когда-либо создавал Бог», — заявил он, вступив в президентскую гонку.

В ходе праймериз Дональд Трамп одержал победу в 41 штате и территории. 19 июля 2016 года съезд Республиканской партии официально выдвинул его кандидатом на пост президента.

На выборах 8 ноября 2016 года Трамп получил поддержку большинства выборщиков, однако по общему числу голосов избирателей он уступил Хиллари Клинтон: за нее проголосовали 65,7 миллиона человек (48,07%), тогда как Трамп набрал 62,9 миллиона голосов (45,99%).

Это вызвало протесты в нескольких штатах с лозунгом «Трамп — не наш президент», а в Портленде (штат Орегон) акции протеста переросли в беспорядки.

19 декабря, во время голосования выборщиков, Трамп получил 304 голоса, в то время как Клинтон — 227. Он занимал пост президента с 2017 по 2021 год. 19 июня 2019 г. Дональд Трамп официально объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

Кандидат на пост президента в 2024 году

15 июля на съезде республиканцев бывший американский лидер Дональд Трамп был официально выдвинут кандидатом от партии на пост президента Соединенных Штатов Америки. В качестве кандидата в вице-президенты он идет в паре с сенатором от штата Огайо Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Фото: istockphoto/mrdoomits

Первые дебаты между действующим президентом Джо Байденом и Дональдом Трампом состоялись 28 июня. Выступление Байдена подверглось критике даже со стороны его однопартийцев, а опросы показали, что зрители признали Трампа победителем дебатов.

Камала Харрис — кандидат от демократов

Камала Деви Харрис, известная как Камала Харрис, родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. По отцовской линии у нее афроямайские корни, а по материнской – индийские. Ее отец преподавал экономику в Стэнфордском университете, а мать занималась биомедицинскими исследованиями.

В 1982 году она поступила в Говардский университет в Вашингтоне и окончила его в 1986 году со степенью бакалавра в области экономики и политических наук. После этого она стажировалась в офисе сенатора-демократа Алана Крэнстона. С 1986 по 1989 год Камала изучала право в Калифорнийском университете, где возглавляла Ассоциацию чернокожих студентов-юристов.

Выборы в США 2024

В ходе избирательной кампании 2024 года Камала Харрис была выдвинута кандидатом на пост вице-президента в команде с Джо Байденом. Однако 21 июля он объявил о своем выходе из гонки и поддержал Харрис как кандидата от Демократической партии на пост президента. В тот же день она подтвердила свое согласие участвовать в выборах.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Национальный комитет Демократической партии США 6 августа 2024 года объявил о выдвижении Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты. В онлайн-голосовании, проведенном партией с 1 по 5 августа, она получила поддержку 99% делегатов предстоящего партийного съезда, который состоится с 19 по 22 августа. В тот же день Харрис официально заявила о своем выдвижении в качестве кандидата от Демократической партии.

Прогноз результатов президентской гонки

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» рассказал, что прогноз результатов президентской гонки предполагает равные шансы: победит либо бывший американский лидер Дональд Трамп, либо вице-президент США Камала Харрис.

«Шансы демократов на подсчет голосов в свою пользу значительно выше. У них есть несравненно более мощная поддержка со стороны СМИ, в то время как республиканцы этого не имеют», — пояснил он.

Эксперт отметил, что как и прежде, в итог выборов может вмешаться административный ресурс, что уже не раз имело место быть. Более того, американская система выборов не может считаться справедливой, добавил он.

По его словам, в истории США было много случаев, когда большинство жителей голосовали за одного кандидата, а президентом становился другой, из-за функционирования системы выборщиков.

Как выборы в США повлияют на мир

По словам Дудчака, выборы в США, по сути, не должны оказывать влияния на мир. Однако, принимая во внимание, что эта страна формально имеет самую мощную экономику и армию по численности личного состава, а также сеть военных баз по всему миру, то события в Америке, безусловно, оказывают влияние на другие государства.

«Россия должна следовать своим путем и не смотреть ни на кого», — добавил он.

Как выборы в США повлияют на Россию

По мнению Дудчака, не так важно, кто победит. Он отметил, что свою помощь Украине они не остановят.

Политолог пояснил, что предположение о том, что Дональд Трамп наведет порядок, является ошибочным. По его словам, санкции против России не будут отменены. При смене режима кардинальных изменений не произойдет.

Кто такие независимые кандитаты

В 2024 году на президентских выборах участвуют несколько независимых кандидатов, не представляющих ни одну из партий.

В сентябре 2023 года 69-летний политик и радиоведущий Роберт Кеннеди-младший объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. С весны прошлого года он формально соперничал с Джо Байденом внутри Демократической партии, но не смог составить ему серьезную конкуренцию, поэтому решил действовать самостоятельно.

Его оппонентом среди независимых кандидатов стал 70-летний профессор философии и политический активист Корнел Уэст. Многие американцы знают Уэста благодаря его роли в культовом фильме «Матрица», где он сыграл Члена совета Веста. Изначально он выдвинулся от Народной партии, но затем решил баллотироваться от Партии зеленых.

Однако его сотрудничество с «зелеными» оказалось недолгим. В начале октября Уэст объявил о своем решении участвовать в выборах как независимый кандидат, объяснив это стремлением избежать ограничений партийной платформы и сложностями, связанными с процессом выдвижения от Партии зеленых.

Как проходят выборы в США

В США уже более 200 лет применяется двухступенчатая система выборов, при которой на первом этапе через всеобщее голосование определяется состав коллегии выборщиков, а затем они выбирают президента.

Победителем становится тот кандидат, который получает больше голосов выборщиков, а не прямых избирателей.

Все зарегистрированные граждане США, достигшие 18 лет, могут участвовать в общем голосовании на выборах президента. В некоторых штатах право голоса может быть ограничено для тех, кто отбывает наказание в тюрьме или страдает психическими заболеваниями.

Голосование проходит в первый вторник после первого понедельника ноября каждого високосного года. В этот день американцы приходят на избирательные участки и отмечают в бюллетенях кандидата, которого хотят видеть президентом. Однако по итогам этого голосования определяется не сам президент, а состав коллегии выборщиков от каждого штата, которая насчитывает 538 человек.

В большинстве штатов действует правило «победитель получает все», что означает, что кандидат, получивший наибольшее количество голосов избирателей в штате, получает все голоса выборщиков этого штата.

Таким образом, даже если за кандидата проголосуют миллионы граждан, он может не получить ни одного голоса выборщиков.

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Подсчет голосов

Подсчет голосов начинается после всеобщего голосования. В результате этого голосования голоса 538 членов коллегии выборщиков распределяются в зависимости от результатов в каждом штате. Обычно победитель становится известен уже на этом этапе, но электоральная процедура занимает гораздо больше времени и продолжается до января следующего года.

Процесс определения победителя

— Каждый штат выделяет количество выборщиков, равное сумме его сенаторов и конгрессменов. Сенаторов всегда двое, а число конгрессменов варьируется в зависимости от населения штата. Например, Калифорния, самый густонаселенный штат, имеет 55 выборщиков, в то время как Техас, второй по населению, — 38. Нью-Йорк и Флорида имеют по 29 выборщиков. Наименьшее количество выборщиков (по два) выделяется штатам Вайоминг, Южная и Северная Дакота, Вермонт и Аляска.

— После завершения подсчета голосов выборщики передают свои голоса в поддержку кандидатов на 41-й день после выборов.

— Подсчет голосов выборщиков считает специальная комиссия конгресса, которая после утверждает результаты. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Совместное заседание для подтверждения итогов президентских выборов – 2024 запланировано на начало января 2025 года.

— Если голоса между кандидатами распределены поровну, то Конституция Соединенных Штатов Америки предусматривает выбор президента Конгрессом, при этом победитель должен получить поддержку как минимум 26 из 50 штатов.

Могут ли выборщики проголосовать «не за того»

Считается, что выборщики должны голосовать в соответствии с предпочтениями избирателей своих штатов. Однако в истории США были случаи, когда некоторые выборщики поддерживали кандидата, который не соответствовал выбору большинства жителей.

Верховный суд США в июле 2020 года постановил, что власти штатов могут штрафовать недобросовестных выборщиков и аннулировать их голоса.

Покушение на Трампа

В ходе своей политической карьеры Дональд Трамп неоднократно сталкивался с угрозами и нападениями.

Экс-глава США Дональд Трамп (Фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Первое покушение на Трампа

Первое покушение на него произошло 13 июля 2024 года во время митинга в Батлере, Пенсильвания, в рамках предвыборной кампании.

Стрелок, 20-летний Томас Мэттью Крукс, открыл огонь с крыши здания, используя винтовку AR-15. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы Трампа, прострелив ему ухо. Крукс успел произвести несколько выстрелов. Секретная служба США ликвидировала стрелявшего с первой попытки.

«Они убили его одним выстрелом. Они проделали фантастическую работу», — отметил бывший американский лидер.

Второе покушение на Трампа

Второе покушение произошло 15 сентября 2024 года. На этот раз охрана сработала куда лучше. Агенты секретной службы открыли огонь по подозреваемому, 58-летнему Райану Уэсли Рауту. Он был замечен с винтовкой СКС, прятавшимся в кустах гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Инцидент случился во время игры Трампа в гольф. Раут сумел скрыться с места происшествия, но позже был задержан.

Кто может голосовать на выборах в США

Голосовать на выборах в США могут только граждане страны. Кандидаты должны быть не младше 18 лет на момент выборов. Обычно, молодые люди могут зарегистрироваться для голосования уже в 17 лет, если они достигают 18 лет к дате выборов.

Помимо этого, избиратели должны быть зарегистрированы для голосования в своем штате. Каждый штат имеет свои правила и сроки регистрации. Некоторые лица могут быть лишены права голоса из-за уголовных приговоров, психических заболеваний или других причин, в зависимости от законов штата. Важно отметить, что правила могут различаться в зависимости от штата.

Когда будет инаугурация президента США

Инаугурация президента США традиционно проходит 20 января после выборов. Следующая инаугурация состоится 20 января 2025 года, когда вступит в должность президент, избранный на выборах 2024 года.

Как выборы в США повлияют на ситуацию в Израиле

Трамп ранее заявил, что если его соперница Камала Харрис одержит победу, то Израиль может исчезнуть в течение двух лет, так как она якобы испытывает к стране ненависть.

В свою очередь, Харрис подчеркивает, что для разрешения палестино-израильского конфликта необходимо «двухгосударственное решение», которое обеспечит безопасность как для Израиля, так и для палестинцев.

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В Кремле высказались о президентской гонке в США

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#выборы
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#дональд трамп
#голосование
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Песков объяснил слова Трампа о «Северном потоке» горячкой предвыборной гонки
01 ноября 2024, 13:42

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пока не слишком понятно, что имел ввиду Дональд Трамп, говоря об остановке им строительства газопровода «Северного потока-2». Возможно, за разъяснениями следует обратиться в предвыборный штаб кандидата на пост президента США от Республиканской партии.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнее интервью экс-президента США Такеру Карлсону, в котором политик заявил, что он «уничтожил» газопровод, в то время как Джозеф Байден его «одобрил». Представитель Кремля напомнил, что «Северный поток-2» в итоге был достроен. Более того, сохранилась его действующая нитка, которая готова к запуску в любой момент.

Песков подчеркнул, что предвыборная гонка в США вышла на финишную прямую, а в такой ситуации всегда делается много эмоциональных и экстравагантных поступков и высказываний. Кандидаты порой даже допускают оскорбления в адрес друг друга, так что на этом фоне заявление Трампа об остановке им российского газопровода можно счесть вполне невинным, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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#газопровод
#сша
#гонка
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#заявление
#северный поток
#джозеф байден
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Нетаньяху вернулся к вопросу передачи РФ Александровского подворья в Иерусалиме
01 ноября 2024, 13:24

Фото: iStock/Alexander Donin

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, которая занимается оценкой возврата России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости на полях XXVII Елисаветинско-Сергиевских чтений в Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве.
Он отметил, что несмотря на конфликт с соседними государствами, власти Израиля вернулись к работе по признанию Александровского подворья собственностью России. В настоящее время изучаются предоставленные материалы, однако никаких юридических оснований не признать эту собственность российской нет.

Также председатель ИППО поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи Александровского подворья, а также отметил, что оно не пострадало во время боевых действий.

В декабре прошлого года Степашин заявил, что процесс передачи подворья России «подзавис» из-за начавшегося конфликта в секторе Газа. Однако он не был полностью снят с повестки.

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#россия
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#конфликт
#мид рф
#биньямин нетаньяху
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Стало известно, кто помешал Украине вступить в НАТО в 2006 году
Экс-помощник госсекретаря США Пайфер: Украина могла стать членом НАТО в 2006 году
01 ноября 2024, 12:56

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина могла вступить в НАТО ещё в 2006 году, однако этому воспрепятствовал бывший президент страны Виктор Янукович. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер, слова которого приводит «Лента.ру».
В этот период Янукович был премьер-министром Украины, а управлял страной Виктор Ющенко. Последний настаивал на том, чтобы получить план действий для дальнейшего вступления в Североатлантический альянс. Однако Янукович выступил против такого решения, что и стало причиной отказа Украины от вступления в объединение 18 лет назад.

Ранее стало известно, что Пентагону придётся исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х годов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#нато
#сша
#политика
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Ким Чен Ын дал указание помочь российской армии, сообщили в МИД КНДР
01 ноября 2024, 12:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО на Украине дал указание на оказание мощной поддержки и помощи России и её народу. Об этом заявила глава МИД страны Цой Сон Хи в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Она подчеркнула, что отношения между Россией и Северной Кореей переходят на новый уровень «отношений непобедимого боевого товарищества» и стратегического сотрудничества со столетней перспективой.

Цой Сон Хи добавила, что в начала спецоперации Ким Чен Ын дал указание поддерживать Россию, ни на кого не оглядываясь. Этого КНДР будет придерживаться до конца, помогая российским товарищам в их «священной войне».

В свою очередь Лавров также отметил выход отношений между странами на беспрецедентно новый уровень. Сотрудничество, по его словам, действительно имеет стратегический характер, помимо прочего с точки зрения интенсивности политического диалога.

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#россия
#кндр
#сотрудничество
#помощь
#вс рф
#сво
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ФССП взыскала в доход государства 464 объекта имущества коррупционеров
01 ноября 2024, 12:13

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В 2024 году в доход государства было обращено более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 миллиарда ценных бумаг коррупционеров. Об этом директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главный судебный пристав России Дмитрий Аристов сообщил в беседе с ТАСС.
Отметим, что ежегодно 1 ноября в России отмечается День судебного пристава.

Аристов рассказал, что сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) ФССП РФ передали в доход государства 464 объектов движимого и недвижимого коррупционного имущества и около 2,2 миллиарда ценных бумаг в этом году.

Директор службы пояснил, что ГМУ ФССП было создано два года назад. Оно специализируется на взысканиях в доход России и ведёт исполнительные производства, в которых ответчиками выступают госорганы и госучреждения. В число этих производств входят предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, а также многие другие социально важные вопросы.

За девять месяцев этого года в структурных подразделениях ГМУ ФССП на исполнении находилось более миллиона исполнительных производств. За этот же период сотрудниками управления было взыскано свыше 251 миллиарда рублей, включая более 116 миллиардов рублей налоговых платежей.

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#фссп
#доходы
#россия
#имущество
#приставы
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Трамп пообещал «разъединить» Россию и Китай при победе на выборах
01 ноября 2024, 10:25

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент и кандидат в главы США от партии республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах «разъединить» Россию и Китай. Об этом он заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Он назвал позором тот факт, что Россия и Китай были объединены нынешним главой государства Джо Байденом. После он пообещал «разъединить» страны, отметив, что сможет это сделать.

При этом Трамп регулярно подчёркивает, что в годы управления Штатами он выстроил хорошие отношения со многими мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпина.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Казани Путин и Си Цзиньпин отмечали, что сотрудничество Москвы и Пекина является образцом идеальных отношений между странами, которые носят равноправный и неконъюнктурный характер.

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Илон Маск предсказывает «веселый период» для США при президентстве Дональда Трампа
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