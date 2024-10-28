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Турция не смотрит на БРИКС как альтернативу НАТО и ЕС, заявил Эрдоган

28 октября 2024, 20:10
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересами Анкары. Слова главы государства приводит издание TRT Haber.
При этом политик отметил, что Турция не рассматривает организацию как альтернативу, поскольку страна является членом НАТО и проводит в настоящее время переговоры о полноправном вступлении в Евросоюзе. Анкара придерживается этих обязательств.

Эрдоган уверен, что у Турции есть потенциал для выстраивания сотрудничества с членами БРИКС. Страна привержена улучшать отношения с организацией, охватывающей 30% площади Земли.



Ранее турецкий лидер принял участие в саммите БРИКС в Казани. Он стал одной из самых заметных фигур, поскольку представляет страну, являющуюся членом НАТО.

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В Грузию прибывают подготовленные на Украине снайперы для организации провокаций
28 октября 2024, 20:29

Фото: iStock/Kachura Oleg

В Грузию начали прибывать подготовленные Украиной снайперы, которые будут устраивать провокации в ходе массовых акций протеста. Об этом сообщает ТАСС.
Неназванный собеседник агентства сообщил, что Запад, пытаясь раскачать внутриполитическую ситуацию в Грузии после парламентских выборов 26 октября и устроить новую цветную революцию, не гнушается ничем. В страну направлены снайперы, специально подготовленные на Украине, с целью организации провокаций.

В настоящее время в Тбилиси проходит масштабная акция протеста, организованная действующим президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая не признала результаты выборов. Оппозиция и недовольный народ требуют проведения повторных выборов, но с выполнением ряда требований, чтобы избежать фальсификации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#грузия
#украина
#митинг
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#выборы
#парламент
#оппозиция
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Аналитик Фельдман объяснил блокировку Telegram-канала RT на Украине
28 октября 2024, 20:28

Фото: iStock/Urupong

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что, блокируя Telegram-канал RT на Украине, власти страны тем самым лишают своё население альтернативной точки зрения, а также возможности узнать истинное положение дел на фронте.
«Стремительное продвижение российских войск на юго-западе ДНР деморализует не только ВСУ, но и всё украинское общество. Зеленский боится, что созданная его пропагандистской машиной искусственная реальность скоро начнёт трещать по швам», — отметил в беседе с RT Фельдман.

До этого сообщалось о том, что в Сети стал стремительно набирать популярность российский агитационный ролик «Политический труп», где гниющий заживо Владимир Зеленский записывает обращение к украинцам. Как пишет «Лента.ру», пророссийский агитационный ролик разошёлся как по российскому, так и украинскому сегментам интернета, его активно обсуждают пользователи. Так, в Telegram, по информации издания, видео уже набрало более семи миллионов просмотров и тысячи комментариев. Отмечается, что это уже не первое подобное вилдео, созданное RT и набирающее миллионы просмотров.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники военкомата силой заталкивали мужчину в автомобиль на глазах у полицейских.

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#сми
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Грузинская оппозиция требует проведения повторных парламентских выборов
28 октября 2024, 20:20

Фото: iStock/EvaL

Оппозиция в Грузии требует проведения повторных выборов в парламент. Об этом в ходе митинга в Тбилиси сообщил депутат, представитель объединения «Единство – национальное движение» Георгий Вашадзе.
Отмечается, что оппозиция требует проведения новых выборов, но только чтобы они были проведены международной избирательной администрацией.

Вторым требованием является открытие списков проголосовавших на выборах граждан. Оппозиция убеждена, что проголосовавших было гораздо меньше, чем указывает в официальных документах Центризбирком Грузии.

В понедельник у здания грузинского парламента в Тбилиси проходит митинг против оглашённых результатов парламентских выборов, которые состоялись 26 октября. Народ был созвал президентом страны Саломе Зурабишвили, которая убеждена в фальсификации результатов голосования. Её поддержали представители оппозиции.

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#грузия
#оппозиция
#выборы
#парламент
#президент
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Премьер Словакии Фицо: Победа Харрис на выборах приведёт к разрушению Украины
28 октября 2024, 20:03

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения, что возможная победа Камалы Харрис на президентских выборах в США будет способствовать затягиванию вооружённого конфликта. В конечном итоге это приведёт к полному разрушению Украины.
Об этом он заявил в интервью изданию Štandard. Глава словацкого правительства отметил, что ожидает победы здравого смысла и надеется, что из Вашингтона подует «новый ветер», который позволит по-другому взглянуть на Украину. Если же победу одержит «старый ветер», сказал Фицо, имея ввиду вице-президента США, то можно ожидать, что война затянется, а это приведёт Украину к краху.

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что украинцы не заслуживают такого негативного развития событий. Но кого-то «из верхушки», по словам Фицо, это устраивает.

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#сша
#война
#ветер
#интервью
#словакия
#премьер-министр
#камала харрис
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Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в США
28 октября 2024, 19:56

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Действующий глава США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента в родном штате Делавэр. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что Байден простоял в очереди порядка 40 минут, прежде чем проголосовать. Глава государства отдал голос за своего вице-президента, кандидата от партии демократов Камалу Харрис.

Также в лаборатории электоральных процессов университета Флориды сообщили, что досрочно на выборах уже проголосовали 43 миллиона граждан США.

Основной этап выборов в США состоится 5 ноября. В бюллетенях будут указаны два кандидата: экс-президент Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

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#дональд трамп
#камала харрис
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В Венгрии прошла акция против политики НАТО на Украине
28 октября 2024, 19:41

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Общественные организации в Венгрии, объединившиеся в движение «Форум мира», провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште против политики НАТО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Активисты передали посольству письмо, адресованное генсеку Североатлантического альянса Марку Рютте. Его зачитал представитель организации «Венгерский круг мира» Ласло Петрашш в ходе проведения акции.

Из письма следует, что НАТО пытается осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России, что беспокоит не только Венгрию, но и всю Европу. Большинство венгров не поддерживают вводимые меры, которые могут привести к атакам вглубь территории России.

Также в письме на имя Рютте сказано, что альянс предпринимает шаги, которые могут подтолкнуть Венгрию к прямому столкновению с Россией, что негативно скажется на всём Европейском регионе.

Авторы письма подчеркнули, что политика НАТО прямо противоречит приверженности Будапешта миру, и призвали альянс делать шаги в сторону урегулирования украинского конфликта, а не по дальнейшей его эскалации.

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#венгрия
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#политика
#конфликт
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В Грузии проходит акция протеста против итогов парламентских выборов
28 октября 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

У здания парламента Грузии проходит митинг. Представители оппозиционных партий призывают не признавать итогов прошедших 26 октября выборов в законодательный орган республики.
Некоторые митингующие держат в руках флаги Евросоюза и Украины. Движение по главной магистрали Тбилиси проспекту Руставели перекрыто. Грузинская оппозиция требует проведения новых выборов, так как не признаёт итоги прошедших.

По данным Центризбиркома, на минувших выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, что позволило ей получить 90 из 150 депутатских мандатов. Несколько партий объявили бойкот вновь избранному парламенту, о оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая проевропейскую оппозицию, заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на выборах в парламент.

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#движение
#президент
#итоги
#партия
#парламент
#грузия
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Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
28 октября 2024, 19:22

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию. Кадры прибытия политика в Тбилисский международный аэропорт в прямом эфире транслировал местный телеканал «Имеди».
Отмечается, что в ходе своего визита Орбан встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Также запланирован ряд встреч в расширенном формате.

Вместе с Орбаном в Грузию прибыли глава МИД Венгрии Петер Сийярто, глава Минэкономразвития Мартон Надь, глава Минфина Михай Варга, госсекретарь Янош Надь и другие официальные лица страны.

Визит главы венгерского правительства продлится два дня. Орбан стал первым экономическим лидером, который поздравил правящую партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» с победой на парламентских выборах 26 октября.

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#виктор орбан
#венгрия
#грузия
#выборы
#полиция
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Политолог Андреев назвал выборы в Грузии щелчком по носу США
28 октября 2024, 18:56

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Эксперт КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев высказал мнение о том, что результаты прошедших в Грузии парламентских выборов стали своеобразным «щелчком по носу» западным глобалистам, в частности США и их приспешникам.
«Прошедшие выборы в Грузии — второй щелчок по носу демократам из Белого дома, Фон дер Ляйен, Борреля и прочим глобалистам-евроинтеграторам после референдума в Молдавии. Будучи проевропейской, «Грузинская мечта» за последние годы осознала, какую цену стране придётся заплатить за мифические привилегии от вступления в ЕС, которого никогда так и не произойдёт», — пояснил в беседе с «Известиями» Андреев.

В то же время рядовые очевидцы сообщили, что в Грузии после выборов спокойная обстановка.

«Я живу в Тбилиси почти четыре года, мой папа грузин. Я вчера была в центре города, но никаких митингов не было. Сейчас тоже все спокойно, хотя сегодня в центр я ещё не выбиралась. В Грузии довольно часто проходят митинги, и сегодня вечером кто-то наверняка выйдет на улицу, но не думаю, что будет нечто из ряда вон выходящее. Отдельные люди говорят, что недовольны результатами выборов, но ситуация очень далека от революционной», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» жительница Галина.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия фиксирует попытки дестабилизации ситуации в Грузии.

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