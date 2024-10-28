Турция не смотрит на БРИКС как альтернативу НАТО и ЕС, заявил Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: сайт Кремля)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересами Анкары. Слова главы государства приводит издание TRT Haber.
При этом политик отметил, что Турция не рассматривает организацию как альтернативу, поскольку страна является членом НАТО и проводит в настоящее время переговоры о полноправном вступлении в Евросоюзе. Анкара придерживается этих обязательств.
Эрдоган уверен, что у Турции есть потенциал для выстраивания сотрудничества с членами БРИКС. Страна привержена улучшать отношения с организацией, охватывающей 30% площади Земли.
Ранее турецкий лидер принял участие в саммите БРИКС в Казани. Он стал одной из самых заметных фигур, поскольку представляет страну, являющуюся членом НАТО.
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Эрдоган уверен, что у Турции есть потенциал для выстраивания сотрудничества с членами БРИКС. Страна привержена улучшать отношения с организацией, охватывающей 30% площади Земли.
Ранее турецкий лидер принял участие в саммите БРИКС в Казани. Он стал одной из самых заметных фигур, поскольку представляет страну, являющуюся членом НАТО.
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Анастасия Чинкова