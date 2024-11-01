Лавров прокомментировал военно-техническое сотрудничество Турции и Украины

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выразил недоумение по поводу продолжающегося военно-технического сотрудничества Анкары и Киева на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом информирует РИА Новости.
В интервью турецкой газете Hurriyet Лавров отметил, что турецкое оружие используется ВСУ для атак на российских военных и мирных граждан, что вызывает противоречия с намерениями Турции выступить посредником в конфликте.
Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Турции, которая в прошлом предоставила площадку для переговоров между Россией и Украиной и способствовала заключению «зерновой сделки». Однако он указал, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.
Лавров добавил, что указ президента Зеленского о запрете переговоров с Москвой делает посреднические усилия, включая усилия Турции, маловероятными для успеха.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
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Лавров подчеркнул, что Москва ценит усилия Турции, которая в прошлом предоставила площадку для переговоров между Россией и Украиной и способствовала заключению «зерновой сделки». Однако он указал, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины конфликта, такие как расширение НАТО на восток и нарушение прав русскоязычных жителей Украины.
«На данный момент мир в планы наших противников не входит. Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область», — отметил он.
Лавров добавил, что указ президента Зеленского о запрете переговоров с Москвой делает посреднические усилия, включая усилия Турции, маловероятными для успеха.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
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Дарья Осипова