Политолог Караханов заявил о стремлении Запада испортить отношения РФ и Турции

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Председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму политолог-международник Энес Караханов заявил о намерениях Запада испортить отношения Анкары и Москвы посредством формирования в Турции антироссийской коалиции во главе с экс-депутатом парламента республики Явузом Агиралиоглу.
«Запад активно формирует в Турции новую политическую силу во главе с Явузом Агиралиоглу. Он придерживается прозападных позиций. Проект нацелен на противодействие текущему российско-турецкому сближению. В основе его риторики лежит идеология Турана — объединения тюркоязычных стран от Балкан до Центральной Азии», — пояснил в беседе с NEWS.ru Караханов.
Он отметил, что такое движение уже привлекло молодёжную аудиторию. Однако, по его мнению, за внешне позитивными целями скрывается антироссийский вектор, имеющий целью испортить отношения Турции и России.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что развитие отношений с БРИКС отвечает интересами Анкары.
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Мелисса Тимофеева