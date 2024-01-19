Во Франции рассматривают возможность выхода из НАТО из-за решения по России

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Франция должна покинуть ряды НАТО из-за агрессивной политики против России. Об этом в соцсети X сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он написал, что создаётся впечатление, будто Североатлантический альянс намерен приблизить начало третьей мировой войны. Политик призвал как можно скорее выйти из состава НАТО, чтобы тем самым противостоять таким действиям.
Филиппо призвал представителей власти Франции выбрать правильный путь навстречу свободному государству и миру.
Этими словами французский политик прокомментировал намерение НАТО провести крупнейшие за последние 10 лет военные учения. Он убеждён, что это делается лишь для того, чтобы продемонстрировать России готовность альянса к возможному конфликту.
Читайте также:
«Он настроен серьёзно»: В НАТО испугались решения Трампа об альянсе
В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны
Великобритания впервые провела испытания системы лазерного оружия DragonFire
Филиппо призвал представителей власти Франции выбрать правильный путь навстречу свободному государству и миру.
Читайте также:
«Он настроен серьёзно»: В НАТО испугались решения Трампа об альянсе
В Финляндии заявили, что Россия пока не представляет угрозы для страны
Великобритания впервые провела испытания системы лазерного оружия DragonFire
Анастасия Чинкова