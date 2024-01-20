Из-за помощи Украине Словакия лишилась ПВО и боевой авиации

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Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что из-за передачи вооружений на Украину страна осталась без систем ПВО, боевой авиации, а также без обещанных €700 млн за переданные Украине 13 самолётов МиГ-29. Об этом пишет ТАСС.
«Они не смогли договориться о собственной замене на С-300, которая была бы частью словацких вооруженных сил, они также не смогли договориться о том, чтобы мы одолжили системы у союзников хотя бы на несколько лет», — сказал Калиняк в разговоре с изданием Standard.По словам Калиняка, ранее словацким оборонным ведомством руководили люди, «обладающие качествами мопсов, а не волков». Глава Минобороны добавил, что официальная Братислава намерена потребовать восполнения своих средств ПВО от союзников по Североатлантическому альянсу, но для этого в итоге могут потребоваться годы.
Словакия в свою очередь выступает за то, чтобы огромные средства из европейского бюджета были затрачены на борьбу с нелегальной миграцией. Таким образом, Фицо заявил, что страна поддерживает позицию Венгрии, которая выступает против финансирования украинской армии.
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