Ещё одна страна выступила против нового пакета антироссийских санкций ЕС
Tagesschau: Мальта выступила против нового пакета санкций ЕС против России
Мальта вслед за Словакией выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет издание Tagesschau.
Новые ограничения были направлены на то, чтобы Россия получала как можно меньше доходов от экспорта нефти в третьи страны, а также включали в себя ограничения цен на российскую нефть и запрет судоходным компаниям транспортировать нефть из РФ по более высоким ценам.
Дипломаты поделились с изданием, что Мальта, вероятнее всего, опасается серьёзных убытков для своих судоходных компаний, если потолок цен на нефть будет слишком снижен.
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