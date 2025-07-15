Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о 18-м пакете санкций против России

15 июля 2025, 18:35

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Главы МИД Евросоюза не достигли соглашения по 18-му пакету антироссийских санкций из-за Словакии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, слова которой приводит РИА Новости.