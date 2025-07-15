Главы МИД Евросоюза не смогли договориться о 18-м пакете санкций против России
Главы МИД Евросоюза не достигли соглашения по 18-му пакету антироссийских санкций из-за Словакии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, слова которой приводит РИА Новости.
Политик крайне опечалена тем, что странам не удалось достичь соглашения. Она добавила, что представители европейских государств были близки к тому, чтобы убедить Словакию, однако сделать этого не удалось. Братиславе направили предложения для одобрения санкций.
Представители Словакии в ходе заседания настаивали, что после принятия очередного пакета санкций страна должна получить гарантированное энергоснабжение, однако таких гарантий им не предоставили.
Ранее утверждение новых ограничений против России уже трижды срывалось также из-за позиции Словакии.
Напомним, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России направлен на дальнейшее снижение доходов РФ от экспорта энергоресурсов, ограничение доступа к технологиям и финансовым услугам, а также на сокращение возможностей обхода ранее введённых ограничений.
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