В США сомневаются, что Трамп введёт 100% пошлины против России и её торговых партнёров
Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт 100-процентные пошлины в отношении России и её торговых партнёров, поскольку они нанесут колоссальный ущерб экономике самих Штатов и спровоцируют конфликт страны с Китаем. Об этом сообщает издание The New York Times.
Американские аналитики также отметили излюбленный шаг Трампа – устанавливать сроки и не соблюдать их. В связи с этим возникает вопрос, будут ли они действовать, если 50-дневный срок, установленный политиком для Владимира Путина, истечёт.
Также издание указывает, что введение высоких пошлин затронет поставки удобрений, стали и урана из России, которые необходимы для поддержания работы ряда отраслей в США, включая атомные электростанции.
Объём импорта из России в США по итогам 2024 года составил три миллиарда долларов, в то время как американский экспорт в РФ не превысил и 500 миллионов. Такие показатели делают перспективу введения высоких пошлин малозначительной для российской экономики, но несущей угрозу для глобальных рынков.
Основные союзники США, а это страны Евросоюза и Япония, поддерживают торговые связи с Россией и Китаем, поэтому американские ограничительные меры могут негативно сказаться и на их экономиках.
Накануне Дональд Трамп выступил с важным заявлением о конфликте России и Украины. Политик отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.
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