В США сомневаются, что Трамп введёт 100% пошлины против России и её торговых партнёров

15 июля 2025, 15:16

NYT: пошлины Трампа против России нанесут колоссальный удар по США

Фото: iStock/donfiore

Президент США Дональд Трамп вряд ли введёт 100-процентные пошлины в отношении России и её торговых партнёров, поскольку они нанесут колоссальный ущерб экономике самих Штатов и спровоцируют конфликт страны с Китаем. Об этом сообщает издание The New York Times.