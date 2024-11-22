«Ещё тормозим»: Лукашенко оценил риски третьей мировой войны

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество ещё «не окунулось» в третью мировую войну. Хотя в последнее время такое развитие событий представляется всё более реальным.
Слова белорусского лидера передаёт информационное агентство БелТА. По его словам, в последнее время много говориться об угрозе начала третьей мировой войны, о том, что мир буквально на пороге этого страшного события.
Он, однако, отметил, что полностью исключать возникновения глобального военного конфликта нельзя. Что касается информационной войны, то она давно уже идёт полным ходом, заключил президент Белоруссии.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Поэтому, по его словам, у мира осталось не так много времени, чтобы сделать правильные выводы.
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«Слава Богу, этого удаётся пока избежать, в этом направлении мы пока как-то тормозим», — сказал Лукашенко.
Он, однако, отметил, что полностью исключать возникновения глобального военного конфликта нельзя. Что касается информационной войны, то она давно уже идёт полным ходом, заключил президент Белоруссии.
Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Поэтому, по его словам, у мира осталось не так много времени, чтобы сделать правильные выводы.
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Александр Бойцов