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«Ещё тормозим»: Лукашенко оценил риски третьей мировой войны

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что человечество ещё «не окунулось» в третью мировую войну. Хотя в последнее время такое развитие событий представляется всё более реальным.
Слова белорусского лидера передаёт информационное агентство БелТА. По его словам, в последнее время много говориться об угрозе начала третьей мировой войны, о том, что мир буквально на пороге этого страшного события.

«Слава Богу, этого удаётся пока избежать, в этом направлении мы пока как-то тормозим», — сказал Лукашенко.



Он, однако, отметил, что полностью исключать возникновения глобального военного конфликта нельзя. Что касается информационной войны, то она давно уже идёт полным ходом, заключил президент Белоруссии.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что третья мировая война уже началась. Поэтому, по его словам, у мира осталось не так много времени, чтобы сделать правильные выводы.

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#лукашенко
Зеленский лишил госнаград Баскова, Киркорова, Матвиенко и патриарха Кирилла
22 ноября 2024, 13:15

Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград Украины российских и украинских политических и культурных деятелей. Соответствующий документ представлен на официальном сайте президента.
Отмечается, что в общей сложности наград лишены 24 человека. В их числе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, певцы филипп Киркоров, Николай Басков, композитор Игорь Крутой, дирижёр Валерий Гергиев, скрипач и дирижёр Владимир Спиваков.

Кроме того, в список попали украинские политические деятели. В частности, бывший лидер запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, бывшие премьер-министр Украины Николай Азаров и вице-премьер Дмитрий Табачник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и другие.

Также лишены наград певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Ранее, 20 ноября, Зеленский подписал закон о лишении госнаград за поддержку России.

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#украина
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Трампу предрекли новый статус-кво после удара «Орешником»
Guardian: удары по Украине установят статус-кво перед приходом к власти Трампа
22 ноября 2024, 12:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Последние события в зоне конфликта на Украине установят новый статус-кво перед приходом к власти в США Дональда Трампа на фоне его обещаний в кратчайшие сроки урегулировать конфликт. Об этом написала газета Guardian после удара ВС РФ новейшей баллистической ракетой «Орешник».
Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешном испытании новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Российские войска нанесли ей удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. Это был один из крупнейших заводов, который производил ракеты и ремонтировал западную военную технику.

Издание пишет, что происходящая в настоящее время эскалация украинского конфликта установит новый статус-кво ко дню, когда Трамп официально станет президентом США. К этому моменту его возможности будут варьироваться от «жёсткого торга» до «сдачи Украины на растерзание».

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#дональд трамп
#сша
#украина
#россия
#ракетный удар
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Анонсировано экстренное заседание Совета Украина – НАТО после удара «Орешником»
Экстренное заседание Совета Украина – НАТО состоится 26 ноября
22 ноября 2024, 11:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Экстренное заседание Совета Украина – НАТО состоится 26 ноября. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на собственные дипломатические источники.
Отмечается, что в ходе этого заседания будут обсуждаться последствия применения Россией новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному объекту в украинском Днепропетровске.

Днём ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением, в ходе которого подтвердил успешное испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». ВС РФ нанесли точный удар по заводу «Южмаш», на котором производился ремонт поставленной ВСУ западной военной техники. Ракетным ударом здание завода было полностью уничтожено.

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#россия
#ракетный удар
#конфликт
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Бундесвер подготовил план операции «Германия» на случай войны с Россией
22 ноября 2024, 11:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Бундесвер (ВС ФРГ) подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Отмечается, что план операции «Германия» состоит из одной тысячи страниц, на которых перечислены все инфраструктурные объекты, заслуживающие особой защиты. Также там содержится порядок действий на случай обороны или принятия мер для сдерживания России на восточном фланге НАТО. В документе указано, что Германия, в случае столкновения, станет центром сосредоточения десятков тысяч, а возможно и сотен тысяч военных, которые будут переброшены на восточные направления, а также военного имущество, продовольствия и лекарств.

Военные Германии уже на протяжении года говорят о необходимости готовиться к военному столкновению с Россией, которое якобы может произойти через пять лет. Об этом, в частности, заявлял глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

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#германия
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#конфликт
#военные
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Генпрокурором при Трампе станет блондинка, разбирающаяся в коррупции на Украине
22 ноября 2024, 10:31

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы министерства юстиции прокурора Флориды Пэм Бонди. Это произошло после того, как конгрессмен Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру.
Телеканал CNN считает, что у Бонди гораздо больше шансов успешно пройти голосование в Сенате, чем было у Гетца. Авторы публикации напоминают, что во время первого президентского срока Трампа прокурор Флориды встала на его защиту в процессе об импичменте.

В материале указано, что во время выступления на слушаниях по импичменту в Конгрессе Бонди детально описывала связи сына Байдена с Украиной. По её словам, должность Байдена-младшего в украинской компании Burisma «была частью коррупции» его отца, тогдашнего вице-президента США.

Бонди посвятила Украине и коррупционным схемам получасовую речь на слушаниях. Как пишут американские СМИ, она достаточно глубоко разбирается в этом вопросе, что может помочь при аудите военных поставок Киеву. Также Пэм Бонди характеризуют как убеждённую противницу однополых браков и давнюю сторонницу Трампа.

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#байден
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Песков объяснил, зачем России нужны мигранты
Песков: России нужны мигранты на фоне напряжённой демографической ситуации
22 ноября 2024, 10:20

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

России нужны трудовые мигранты из других стран для обеспечения динамичного развития страны на фоне напряжённой демографической ситуации. Страна приветствует их приезд, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Мигранты являются потребностью в связи с напряжённой демографической ситуацией. Россия – самая большая страна мира, но её населения не хватает для динамичного развития и реализации намеченных планов. Именно поэтому трудовые мигранты приветствуются, подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что прежде всего в вопросе привлечения трудовых мигрантов власти должны думать об интересах граждан страны. Мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать и соблюдать законы и хорошо владеть русским языком. Одновременно с этим и самим мигрантам необходимо обеспечить «человеческие условия» и предоставить им все блага.

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«Не сплетничайте о Трампе»: Рютте обратился к главам Минобороны стран НАТО
Рютте призвал глав МО стран НАТО не сплетничать о Трампе, а позвонить ему
22 ноября 2024, 10:11

Фото: iStock/graphia76

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте порекомендовал главам министерств обороны альянса взаимодействовать с победивших на выборах в США Дональдом Трампом, а не распространять сплетни о нём. Об этом сообщает газета The Washington Post.
На этой неделе Рютте провёл встречу с министрами обороны. В ходе своего выступления он призвал не сплетничать о Трампе, а позвонить ему и заручиться его поддержкой.

Также он указал на важность гарантировать то, что Штаты останутся на стороне Европы.

Кроме того, Рютте призвал министров увеличить расходы на оборонную отрасль сверх 2% от ВВП. Он добавил, что в случае победы России в конфликте с Украиной, расходы «на противодействие Путину будут не 3% от ВВП, а 4% или 5%».

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В ФРГ составили «живой план» на случай военного конфликта с РФ
FAZ: Германия разработала секретный план подготовки к войне с Россией
22 ноября 2024, 05:11

Фото: iStock/Stadtratte

Германия начала подготовку к возможной крупномасштабной войне с Россией, разработав секретный «Оперативный план Германии» объемом в 1000 страниц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В документе перечислены объекты инфраструктуры и здания, нуждающиеся в особой охране, а также обозначена роль Германии как центра для перемещения десятков, а возможно, сотен тысяч солдат на восточный фланг НАТО в случае войны.

Согласно изданию, бундесвер уже начал привлекать немецкие компании к подготовке к чрезвычайной ситуации.

Руководитель командного органа территориальной обороны Гамбурга Йорн Плишке рекомендовал организациям обучить 5% сотрудников управлению грузовиками, запастись дизельными генераторами и разработать кризисные планы для персонала.

Документ остается открытым для дополнений, и в бундесвере называют его «живым планом».

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Ордер МУС на арест израильских лидеров вызвал гнев Байдена
Байден назвал решение МУС об ордере на арест Нетаньяху и Галанта возмутительными
22 ноября 2024, 04:58

Фото: istockphoto/Sergei Fyss

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта, передает РИА Новости.
В заявлении Байдена подчеркивается, что США будут продолжать поддерживать Израиль и его безопасность.

«Позвольте мне прояснить: Израиль и ХАМАС не равны. Мы всегда будем стоять с Израилем против угроз его безопасности», — заявил Байден.
Ранее в четверг МУС выдал ордера на арест израильских лидеров, обвиняя их в военных преступлениях в секторе Газа. Суд отклонил доводы Израиля, который оспаривал его юрисдикцию, и подтвердил свое право рассматривать дела по ситуации в Палестине.

«Радио 1» уже сообщало, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую критику немецкого правительства. Депутат Вагенкнехт назвала ордер МУС на арест Нетаньяху пощечиной Шольцу и Бербок.

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