Третья мировая война уже началась, и связана она с якобы привлечением Россией северокорейских военных и поддержкой, которую оказывают стране Иран и Китай. С таким заявлением выступил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, слова которого приводит издание «Страна.ua».
Он подчеркнул, что в 2024 году действительно можно считать, что Третья мировая война началась, поскольку перед Украиной теперь не только Россия, но и якобы многочисленные военные из Северной Кореи.
Залужный заявил, что на Украине якобы фиксировались прилёты ракет производства КНДР, что совершенно не скрывается. Также происходят подрывы китайских снарядов, а в ракеты российского производства, по его словам, внедряют китайские компоненты.
Экс-главком украинской армии упрекнул западных союзников в том, что они не осознают серьёзность ситуации. Он подчеркнул, что конфликт всё ещё можно остановить. У Украины множество врагов, и неизвестно, сможет ли она самостоятельно одержать победу. В связи с этим Залужный сделал вывод, что Третья мировая уже идёт.
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Залужный заявил, что на Украине якобы фиксировались прилёты ракет производства КНДР, что совершенно не скрывается. Также происходят подрывы китайских снарядов, а в ракеты российского производства, по его словам, внедряют китайские компоненты.
Экс-главком украинской армии упрекнул западных союзников в том, что они не осознают серьёзность ситуации. Он подчеркнул, что конфликт всё ещё можно остановить. У Украины множество врагов, и неизвестно, сможет ли она самостоятельно одержать победу. В связи с этим Залужный сделал вывод, что Третья мировая уже идёт.
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Анастасия Чинкова