В Белоруссии заявили о готовящемся военном вторжении в страну

Фото: istockphoto/Derek Brumby
Военное вторжение в Беларусь готовится по действующему уже несколько лет за границей плану. Как передает белорусский канал ОНТ, этапы и роли в нем уже расписаны.
«На Беларусь готовится военное вторжение. Уже несколько лет за рубежом действует план, в котором расписаны все роли и этапы», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что вечером будет показан документальный фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь». Журналисты провели свое собственное расследование.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий свыше 20 военных из-за действий на протестах. Сообщение опубликовано на сайте белорусского лидера.
Читайте также:
Лукашенко высмеял отказ Дуды фотографироваться на COP29 в Баку
Александр Лукашенко: биография, досрочные выборы 2025, отношение к народу, СВО и союз с Путиным
Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине
Никита Кротов