Эскалация на Ближнем Востоке: США ударили по иранским танкерам, КСИР атаковал базу в Иордании

09 сентября 2026, 02:48

США и Иран обменялись новыми ударами на Ближнем Востоке

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 9 сентября. Произошёл обмен ударами между американскими силами и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).