Эскалация на Ближнем Востоке: США ударили по иранским танкерам, КСИР атаковал базу в Иордании
Напряжённая ситуация на Ближнем Востоке обострилась в ночь на 9 сентября. Произошёл обмен ударами между американскими силами и иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские военные уничтожили пять иранских нефтяных танкеров. В соцсети Х появилось сообщение, что это ответная мера на два ракетных обстрела военного корабля, осуществлённых КСИР в течение предыдущих двух суток. При этом у США, как утверждает CENTCOM, пострадавших нет.
В свою очередь Press TV сообщил, что КСИР нанёс ответный удар по авиабазе Аль‑Азрак в Иордании. По утверждению телеканала, баллистические ракеты поразили ангары для техобслуживания и подготовки, места размещения, а также укрытия для истребителей F‑35, F‑16 и F‑15. В результате объектам был нанесён существенный ущерб, говорится в публикации.
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