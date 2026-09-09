Путин обратился к Ким Чен Ыну по важному поводу

09 сентября 2026, 00:45

Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75‑й годовщины образования республики подчеркнул важность укрепления российско‑северокорейских отношений. По мнению главы государства, расширение сотрудничества между странами способствует обеспечению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо‑Восточной Азии.