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Путин обратился к Ким Чен Ыну по важному поводу

Путин поздравил Ким Чен Ына с днём образования КНДР
Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75‑й годовщины образования республики подчеркнул важность укрепления российско‑северокорейских отношений. По мнению главы государства, расширение сотрудничества между странами способствует обеспечению безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо‑Восточной Азии.



Как сообщило радио «Голос Кореи», в своём обращении Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР продолжат последовательно развивать двусторонние связи во всех сферах. По словам президента, такое взаимодействие полностью соответствует интересам народов обеих стран и помогает поддерживать стабильность в регионе.

В поздравлении российский лидер также отметил историческую значимость отношений двух государств. Именно Советский Союз первым признал суверенитет КНДР, напомнил Путин, подчеркнув, что с того времени сотрудничество стран базируется на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Александр Огарёв

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