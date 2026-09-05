Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе

05 сентября 2026, 23:49

Иран атаковал три связанные с США судна в Ормузском проливе

Фото: iStock/funfunphoto

Иранские подразделения атаковали три нефтяных танкера, связанных с США, в Ормузском проливе. Об этом сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на командующего военно‑морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Азими.