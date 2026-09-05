Иран атаковал танкеры в Ормузском проливе
Иранские подразделения атаковали три нефтяных танкера, связанных с США, в Ормузском проливе. Об этом сообщила телерадиокомпания IRIB со ссылкой на командующего военно‑морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Азими.
Согласно заявлению, удары нанесли из-за несанкционированного прохода судов через пролив. Кроме того, иранцы атаковали ещё три судна, аффилированные с США, в других районах.
Также КСИР направил предупреждение всем кораблям в Персидском заливе и вблизи Ормузского пролива. Их призвали не реагировать на «провокации» со стороны США и избегать проходов по несанкционированным маршрутам.
При этом ранее Центральное командование Пентагона информировало об атаке американских сил на три иранских нефтяных танкера. Судна поразили у острова Харк, в районе Джаск и в Оманском заливе.
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