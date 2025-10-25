«Если конфликт не остановится»: Вашингтон может ввести новые ограничения против РФ

25 октября 2025, 20:43

США готовят новые санкции против ключевых секторов экономики России

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Администрация США разработала проект новых санкций против экономики России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.