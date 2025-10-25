«Если конфликт не остановится»: Вашингтон может ввести новые ограничения против РФ
Администрация США разработала проект новых санкций против экономики России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
Ограничения могут быть введены в случае, если Москва не прекратит конфликт на Украине. Новые меры затронут банковский сектор и инфраструктуру, обеспечивающую поставки нефти на мировые рынки.
Президент Дональд Трамп, вероятно, выждет несколько недель, чтобы оценить реакцию России на санкции, недавно введенные против «Роснефти» и «Лукойла».
Кроме того, некоторые американские законодатели снова пытаются продвинуть двухпартийный законопроект о санкциях против РФ, который ранее был заморожен. Трамп готов поддержать такой пакет ограничений, однако его введение в октябре маловероятно.
