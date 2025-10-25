Орбан назвал «цирком» запугивание европейцев Россией и призвал к миру

25 октября 2025, 20:16

Премьер Венгрии раскритиковал западные страны за раздувание «русской угрозы»

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко высказался против действий западных лидеров, которые, по его мнению, искусственно нагнетают страх перед Россией среди граждан Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.





Политик назвал такие действия «цирком», отметив, что подобная пропаганда погружает людей в состояние военного психоза.





«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех «сожрут» вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние », — подчеркнул Орбан.

«Пора прекратить этот цирк, сказать "хватит" и начать стремиться к миру», — заявил Орбан.