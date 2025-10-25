Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи приступит к работе в российской столице

25 октября 2025, 20:30

Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи прибудет в Москву 26 октября

Фото: Istock / RECSTOCKFOOTAGE

Новый посол Пакистана в России, Файсал Нияз Тирмизи, прибудет в Москву в воскресенье, 26 октября.





Об этом рассказал ТАСС временный поверенный в делах Пакистана в российской столице Гиян Чанд.





«Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи завтра прибудет в Москву и приступит к своим обязанностям», — отметил дипломат.