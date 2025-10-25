Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи приступит к работе в российской столице
Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи прибудет в Москву 26 октября
Новый посол Пакистана в России, Файсал Нияз Тирмизи, прибудет в Москву в воскресенье, 26 октября.
Об этом рассказал ТАСС временный поверенный в делах Пакистана в российской столице Гиян Чанд.
«Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи завтра прибудет в Москву и приступит к своим обязанностям», — отметил дипломат.Файсал Нияз Тирмизи начал свою дипломатическую карьеру в 1993 году. За годы службы он занимал различные должности как в центральном аппарате МИД Пакистана, так и в дипломатических миссиях страны за рубежом.