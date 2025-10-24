Достижения.рф

Макрон высказался о новых антироссийских санкциях США

Макрон: новые санкции США против России являются поворотным моментом
Фото: istockphoto/Vladimir18

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новые американские санкции против России поворотным моментом.



Информацию передаёт британский канал Sky News.

В материале говорится, что эти меры способны серьёзно повлиять на финансирование российской спецоперации. Макрон также призвал страны, готовые присоединиться к «коалиции желающих», значительно увеличить помощь Украине.

Ранее политик в своём аккаунте в социальной сети X призвал западных партнёров усилить давление на Москву ради скорейшего завершения конфликта.

Никита Кротов

