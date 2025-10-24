Макрон высказался о новых антироссийских санкциях США
Макрон: новые санкции США против России являются поворотным моментом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал новые американские санкции против России поворотным моментом.
Информацию передаёт британский канал Sky News.
В материале говорится, что эти меры способны серьёзно повлиять на финансирование российской спецоперации. Макрон также призвал страны, готовые присоединиться к «коалиции желающих», значительно увеличить помощь Украине.
Ранее политик в своём аккаунте в социальной сети X призвал западных партнёров усилить давление на Москву ради скорейшего завершения конфликта.
