«Защитник педофила и коррупции»: политолог раскрыл суть митингов против Орбана

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В прошедшие выходные в Будапеште десятки тысяч венгров требовали отправить в отставку премьер-министра. Правительство в лице Виктора Орбана столкнулось с тяжелейшим кризисом, его обвиняют в защите пособника педофила и коррупции.
Почему люди вышли протестовать, объяснил в беседе с «Радио 1» политолог, руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
По мнению специалиста, это только надводная часть. А подводная заключается в том, что Орбана обвиняют в коррумпированности. В том, что он помогает обогащаться небольшой солидной группе, ведет мафиозный режим.
Также, исходя из личных наблюдений собеседника, такому протесту в Венгрии способствует и общий раскол между образованными горожанами и жителями глубинок, поколенческий раскол между молодыми, которые придерживаются европейских стандартов, и пожилыми людьми, поддерживающими Орбана.
При этом политолог объяснил, что эти протесты смене власти не грозят, поэтому сотрудничество России и Венгрии стабильно.
Внеочередных выборов в Венгрии, по словам собеседника, не предполагается.
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«Люди устали от многолетнего правления Орбана. Некоторые специалисты считают его режим мафиозным, коррумпированным. Венгрия считается самой коррумпированной страной в европейском сообществе. Митинги показывают, что у Орбана отнюдь всё не так блестяще. Будапешцы проживают серьезный политический кризис, все это накануне выборов в Европарламент. Создается масштабная акция протеста против Орбана, начавшаяся с отставки Каталины Новак, которая ранее помиловала осужденного, помогавшего педофилу. Это стало поводом для широкого протеста против премьер-министра», – сказал эксперт.
По мнению специалиста, это только надводная часть. А подводная заключается в том, что Орбана обвиняют в коррумпированности. В том, что он помогает обогащаться небольшой солидной группе, ведет мафиозный режим.
Также, исходя из личных наблюдений собеседника, такому протесту в Венгрии способствует и общий раскол между образованными горожанами и жителями глубинок, поколенческий раскол между молодыми, которые придерживаются европейских стандартов, и пожилыми людьми, поддерживающими Орбана.
При этом политолог объяснил, что эти протесты смене власти не грозят, поэтому сотрудничество России и Венгрии стабильно.
«Пока эти протесты смене власти Венгрии не грозят. Протест – это права на свободу слова и свободу собрания – неотъемлемые права. Если уж Венгрия назвалась груздем и полезла в российский кузов, значит, надо соответствовать. Пока власти Орбана ничего не грозит, он продолжает линию критики Запада, критики Брюсселя, евробюрократии и продолжает эксплуатировать имидж борца за венгерский суверенитет. Орбан является проблемой для Европы, поскольку блокирует ряд европейских инициатив. Пока на сотрудничестве Венгрии и России митинги никак не отразятся. Венгрия в лице Орбана получает все преимущества и в отношении с Брюсселем, и в отношении с Москвой», – заключил Калачев.
Внеочередных выборов в Венгрии, по словам собеседника, не предполагается.
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Анастасия Бондарева