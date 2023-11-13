На Украине могут вручить подозрение генералу ВСУ Наеву, а после – Залужному

Фото: iStock/Michele Ursi
На Украине командующему Объединенными Силами ВСУ Сергею Наеву могут вручить подозрение, а после него подозрение может получить и главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет бывший нардеп Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники в ГБР.
«Злые языки из ГБР сообщили о возможном вручении подозрения Генералу Наеву. И это человек, который держит в безопасности северную границу и готовит наши войска для отражения возможного нападения со стороны Беларуси», - написал Береза в соцсети Х.
Он также добавил, что за Наевым подозрения также могут вручить генералу ВСУ Андрею Соколову и главкому ВСУ Валерию Залужному.
Ранее бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что между президентом Владимиром Зеленским и военными разгорелся конфликт. Он также отметил, что нынешняя политика киевского режима носит крайне репрессивный характер. Это касается, в том числе, и тотального запрета русского языка, и гонений на каноническую Украинскую православную церковь.
Читайте также:
В ВСУ заговорили об отступлении до Львова
В Британии раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации
Новости СВО: ликвидация лучшего танкиста и где были сорваны попытки ротаций ВСУ
Элина Позднякова