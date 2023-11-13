На Украине могут вручить подозрение генералу ВСУ Наеву, а после – Залужному

На Украине командующему Объединенными Силами ВСУ Сергею Наеву могут вручить подозрение, а после него подозрение может получить и главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом пишет бывший нардеп Борислав Береза, ссылаясь на собственные источники в ГБР.