NE: Путин не стерпел поведение Финляндии и преподал ей урок

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Долгое время отношения между Российской Федерацией и Финляндией были стабильными и добрососедскими, но риторика финских властей претерпела за последнее время значительные изменения — теперь Финляндия относиться к России, как к врагу. Так, закрытие границ финской стороной заставило президент РФ Владимира Путина пойти на решительные меры, пишет NetEase.
Обозреватели китайского издания уверены, что РФ продолжит укреплять армию на северо-западе страны. Они подчеркнули, что дальнейшие отношения Финляндии и России вызывают опасения.
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