Актрису Федосееву-Шукшину лишили квартиры в Хельсинки

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Российскую актрису Лидию Федосееву-Шукшину лишили квартиры в финской столице. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что российскую актрису лишили права распоряжения имуществом из-за банкротства в декабре этого года компании-владельца Asunto Oy Punkaharjun. Теперь её квартира в Хельсинки выставлена в конкурсную массу.
Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала NEWS.ru, что её матери пришло уведомление из Финляндии, по которому до 28 февраля 2024 года необходимо вывезти вещи из квартиры. Если этого не сделать до установленной даты, они будут утилизированы.
Кроме того, Федосеева-Шукшина задолжала по коммунальным счетам, поэтому теперь с неё требуют внесения недостающей суммы, размер которой не раскрывается.
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Дочь актрисы Ольга Шукшина рассказала NEWS.ru, что её матери пришло уведомление из Финляндии, по которому до 28 февраля 2024 года необходимо вывезти вещи из квартиры. Если этого не сделать до установленной даты, они будут утилизированы.
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Анастасия Чинкова