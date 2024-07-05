«Есть подвижки»: в США высказались об обучении пилотов ВСУ управлению F-16

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Вашингтон на следующей неделе объявит о «подвижках» в сфере обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Он напомнил, что американские инструкторы обучали украинских летчиков управлению этими истребителями более года.
Ранее The Telegraph сообщила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены, как только прибудут в страну. В последние недели российские войска предприняли несколько успешных атак на украинские аэродромы. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.
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«Мы добились хороших результатов в этом направлении. Я ожидаю, что мы объявим о них на следующей неделе», – отметил политик.
Ранее The Telegraph сообщила, что переданные Украине истребители F-16 могут быть уничтожены, как только прибудут в страну. В последние недели российские войска предприняли несколько успешных атак на украинские аэродромы. При этом система противовоздушной обороны (ПВО) не сработала.
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Александр Климов